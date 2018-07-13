浙江玉环两名干部被处分:外出考察8天有7天泡景区

原标题：外出考察8天有7天泡在景区，浙江玉环两名涉案干部被通报处分

“跟单位说的去考察，原来是去旅游了呀！”

“没有了旅游，难道工作考察就不能成行吗！”

“说好的八天考察，七天泡在景点，他们的胆子还真不小呀！”

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据微信公众号“浙江省纪委省监委网站”（ID：zjsjwsjwwz）报道，近日，玉环市纪委监委通报2起典型违反中央八项规定精神的违纪案件引发广泛关注。2015年以来，该市民政局殡葬执法大队副大队长陈霄和李军2人利用职务之便多次接受管理服务对象—殡葬协会提供的旅游活动，被玉环市监委分别给予记过、警告政务处分，并在全市范围内进行通报。

一个月内的3次“工作考察”

“杭州仙女山公墓殡葬服务做得很不错，可以让协会去考察一下。”2015年8月12日，时任玉环市民政局殡葬执法大队副大队长的陈霄正与另一名副大队长李军商量，决定组织其管理服务对象殡葬协会成员18人，前往杭州仙女山公墓进行考察。

一天的考察结束后，协会中有人提议，“听说附近的天目山风景不错，还可以漂流，难得出来一趟，大家一块去体验体验。”众人纷纷附和，并邀请陈霄和李军一同前往，两人商量后认为既然已经带队出来了，顺道旅游也是水到渠成的事，因此两人没有拒绝，欣然前往景区参观。此次考察旅游费用共计33637元，全部由协会负担，陈霄、李军两人一分未付。

没过几天，“玩”心大起的殡葬协会又计划去新疆和安徽歙县去工作考察，陈霄和李军再一次分别受邀前往两地，两人依旧“尽责”陪同。安徽之行由李军带队，60多人的“考察团”浩浩荡荡地出去纯玩了4天，费用全部由协会支付。9月13日，由陈霄带队的14人新疆之行也出发了，考察行程安排了8天，除了第一天到九龙生态园考察外，其余7天一行人游览了天山天池、喀纳斯等景点，这次行程共花费12万余元。

短短一个月内接连3次的“工作考察”，在“众乐乐”的同时，却有一个烦心事让时任殡葬协会会长陈跃手足无措。原来，前两次考察结束之后，该协会已经捉襟见肘，再加上第三次新疆考察之行产生的10多万的费用，这么大一个缺口，谁来填补？

“那就每个理事单位各出4000元，先付掉一部分，剩余的明年协会会员费收过来再补上吧。”考察结束后，协会专门召集会议，商量出这一个“缓兵之计”。当然，他们也不会去问陈霄、李军要“份子钱”，这两人的费用也是只字不提。

“免费旅游”的原因，他们真的不知道？

2017年9月，玉环市纪委收到市委巡察办提供的问题线索，反映市民政局陈霄、李军两人存在违规参加管理服务对象殡葬协会组织的外出旅游行为。

“立即着手调查，严肃查处顶风违纪行为。”按照市纪委相关负责人的指示，市纪委监委迅速成立调查组进行调查。

“殡葬协会和旅行社是关键突破口，先从这两方面入手。”调查组把好调查方向后，先后调取了协会账册、旅游社考察合同及费用清单等，发现陈霄、李军两人确实“榜上有名”。

事实上，早在2013年玉环专门开展社会团体清理规范工作。根据资料显示，陈霄、李军先后辞去协会副会长、秘书长及理事等职务，殡葬协会成为了殡葬执法大队的管理服务对象，接受他们的直接管理。

“2015年8月，你有没有接受协会的考察旅游？”调查组找到陈霄开门见山地问道。

“考察是有的，旅游只是顺道去的。”“他们没有问我要，我也忘了。”在一大叠的证据材料面前，两人仍试图寻找各种理由。

“如果你没有在执法大队任职，协会还会邀请你去吗？还会负担你考察旅游的费用？”调查组连续追问让两人意识到“免费”的原因所在。

“确实是我思想上松懈了，对规定没有清醒的认识，只想着以前都可以去，就没有考虑这么多，哎……”面对已经发生的错误行为，陈霄和李军悔恨不已，主动退回本人应承担的相关旅游费用。

2018年4月24日，玉环市监委对两人的违纪行为作出政务处分，给与陈霄记过处分、李军警告处分。

执纪者说

“他山之石，可以攻玉。”外出考察学习，借鉴他人的经验做法，本是促进工作开展的有益之举。然而在本案中，殡葬协会多次披着工作考察“外衣”行顺道旅游事实，让原本的工作考察变了味、走了型。更甚的是，陈霄、李军两人作为负责殡葬管理的科室负责人，多次公然接受管理服务对象提供的违规旅游，严重违反了中央八项规定精神，触碰了纪律底线，理应受到处分。

从公款旅游到接受协会组织的旅游，花样不断翻新，方式更加隐蔽，给执纪监督带来了新的挑战。只有扭住不放、寸步不让，一个问题一个问题突破，一个节点一个节点坚守，方能化风成俗；只有及时咬耳扯袖、红脸出汗，时时谈话提醒、批评教育，做到防患于未然；只有加大巡察监督、派驻监督，畅通举报渠道，发挥群众的监督作用，形成持续压力和震慑。

来源：微信公众号“浙江省纪委省监委网站”

责任编辑：张玉