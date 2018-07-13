诡异 3艘日本巡逻船潜伏高雄外海一天想做什么？

原标题：诡异！三艘日本巡逻船潜伏高雄外海一天，想做什么？

这三艘日舰返回日本时，还特意分成两支舰队“环绕台湾离去”。

台风“玛莉亚”扫过台湾北部时，日本海上保安厅3艘大型巡逻舰却远离日本海域，在7月10日到11日群聚在台湾南部的高雄外海，静静“潜伏”了一天，行踪诡异。更让台湾诧异的是，这三艘日舰返回日本时，还特意分成两支舰队“环绕台湾离去”。

台媒报道配图

台湾《联合报》12日称，这三艘日本海上保安厅的巡逻船分别为曾是世界最大巡逻船的“秋津岛”号，以及“与那国”号、“池间”号两艘大型巡逻船。让人不解的是，它们通过台北港后，却关掉自动识别系统（AIS），直到接近高雄港时才又开启AIS显示身份。

台湾“海巡署”12日表示，这3艘日本巡逻船是为躲避台风而暂泊在高雄外海。但奇怪的是，“与那国”号、“和池间”号返航时走西线沿台湾海峡北上，“秋津岛”号则走东线，从台湾东部外海离开。

报道称，“秋津岛”号归属日本海上保安厅第3管区，“与那国”号与“池间”号则属于第11管区，3艘船远离本身管区，航行到台湾南部海域，行踪令人疑惑。此外，海上保安厅虽也有远洋巡逻的任务，但通常是由“秋津岛”号同级舰负责，“与那国”号与“池间”号随行逗留在台海，却又分头离去，行踪诡异。

“秋津岛”号，图/日本海上保安厅

“与那国”号

“池间”号

责任编辑：桂强