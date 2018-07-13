欢迎来中国的菲律宾横幅惊现马尼拉 遭菲网友怒斥

原标题：“欢迎来到中国的菲律宾”横幅惊现马尼拉，必有蹊跷

菲律宾总统发言人：“这是荒谬的，我确信这是政府的敌人（做的）。”

“欢迎来到中国的菲律宾。”12日，在菲律宾首都马尼拉的多座天桥上，突然被挂上这样的红色条幅。这一天，正是海牙国际仲裁庭对所谓“南海仲裁案”判决菲律宾“胜诉”两周年。当天，这一别有用心的做法被菲律宾总统发言人哈里罗克批为是在“散布谎言”。他说：“这是荒谬的，我确信这是政府的敌人（做的）。”

据菲律宾ABS-CBN新闻网报道，条幅用英文和中文两种语言书写，底色为大红色，并印有中国国旗。目前尚不清楚这些条幅的悬挂者是谁，但马尼拉开发署称，这些横幅并未得到悬挂许可。美国有线电视新闻网（CNN）认为，横幅上的内容是对菲律宾总统杜特尔特此前一句玩笑话的讽刺：今年2月，这名以“大嘴”著称的领导人在演讲中称，他希望菲律宾成为中国的一个省。

写有“欢迎来到中国的菲律宾”横幅被拆除

“（悬挂这些条幅的）可能是一些反华的前政府官员，或是希望在杜特尔特总统和基层民众间制造隔阂的政党，也可能是想动摇执政党在知识分子和工人阶级间信誉的‘破坏稳定者’”，一名熟悉对华事务的菲律宾专栏作家梅伦·阿库纳12日告诉环环（ID：huanqiu-com），杜特尔特上台两年来，表现出和中国发展更紧密关系的强烈意愿，但遭到部分曾在美国受训的菲律宾军界警界人士的反对。

据报道，12日，至少有5条类似条幅被悬挂在马尼拉各要道，其中包括阿基诺国际机场附近，但当天中午这些条幅已被下令拆除。菲律宾前副检察长弗罗林·希尔贝在自己的推特账户上贴出一张条幅的照片，并要求政府取下它们。“这不好笑”，他说，“不管动机是什么，这真的不好笑，特别是在这一天……”

这一条幅的内容也令许多菲律宾民众不满。名为里奥·萨布兰的菲律宾记者12日对环环（ID：huanqiu-com）说：“做此事的人根本不知道自己的行为会带来什么后果，这只能说明他们是不惜一切要破坏中菲关系友好稳定。”他认为，这只是某些“出于政治动机”、“试图保护自身利益”的人的行为，“完全没有道理”。

菲律宾的社交网络也因此事“沸腾”，有关帖子在脸书被成千上万地转发。

环环（ID：huanqiu-com）看到，有菲网友愤怒地评论说：“他们可真有时间和钱，浪费在这种便宜的骗人玩意儿上！”

有网友则认为，“这是对整个国家的侮辱。不管是谁做的，都是对国家主权的不尊重”。

更有网友直斥，“这就是他们搞乱国家的方法。傻瓜！”

暨南大学东南亚研究所副所长代帆12日在接受环环（ID：huanqiu-com）采访时说，条幅时间本身不会对中菲关系造成太大影响，但应当警惕“此事可能并非一个孤立事件”。近期，杜特尔特有可能遭遇到国内政治对手的连番挑战与示威，这或迫使他对华采取趋于保守的政策。代帆说，如果杜特尔特足够强势，能争取到军方的支持，他仍然可以在很大程度上沿着现在的政策道路走下去。

责任编辑：桂强