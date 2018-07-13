四川江安县爆燃事故致19人死亡 彭清华作批示

原标题：[滚动更新]四川江安县一工业园区发生爆燃事故，已致19人死亡

来源：川报观察

川报观察记者 任鸿 黄大海

据四川省安全监管局消息，2018年7月12日晚18时30分左右，宜宾市江安县阳春工业园区内宜宾恒达科技有限公司发生一起爆燃事故。

事故发生后，省委书记彭清华第一时间作出批示，要求积极抢救受伤人员，做好善后工作。同时尽快查明事故原因，依法依规严肃追责。要举一反三，在全省开展安全生产大检查，进一步发现和消除安全隐患，最大限度减少重大安全生产事故发生。受彭清华委托，省委副书记、省长尹力，副省长彭宇行带领省直有关部门负责人已抵达现场督促指导抢险救援工作。

目前，现场明火已扑灭，搜救工作已结束，爆燃已致19人死亡、12人受伤（受伤人员均无生命危险）。爆燃原因正在进一步调查中，善后工作正有序进行。

事故现场

事故现场

责任编辑：张申