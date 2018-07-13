2018版新车评价规程启动 新增2项重要考核指标

原标题：版中国新车评价规程启动 新增两项重要考核指标
昨天（12日），中国汽车技术研究中心发布了今年第二批新车安全碰撞评价结果，总体成绩表现较好。中汽中心同时宣布，未来安全碰撞测试将启用2018版中国新车评价规程。
这次共对11个车型进行了安全碰撞测试，结果显示，大多数车型获得5星级评价。记者了解到，2015版管理规则实施3年来，共测试了113款车型，通过安全测试，促进了汽车生产企业不断提高车辆的安全性。
中国汽车技术研究中心主任 于凯：对推动和提升汽车安全技术起到了很大作用，主要体现在以下方面，第一是安全约束系统匹配更加高效，第二是车辆侧面安全性大幅提升，第三是关键零部件匹配率大幅提升。
记者了解到，2015版碰撞管理规则有正面、侧面、尾部碰撞试验，这次新的2018版碰撞管理规则加严了侧面碰撞的严苛性，也就是加重了台车撞击车辆的重量。同时，增加了两项重要的考核指标。
于凯：主要还是考虑中国目前的交通状况，2018版C-NCAP的测试标准，我们主要在行人保护和AEB紧急制动系统方面，做了重点的研究，并且把它列入了主要的考核指标。
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