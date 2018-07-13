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四川江安县爆燃事故致19死 事发现场浓烟滚滚(图)

四川江安县爆燃事故致19死 事发现场浓烟滚滚(图)
2018年07月13日 07:52 封面新闻
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　　原标题：宜宾江安县一工业园区爆燃事故致19死 事发现场浓烟滚滚

　　7月13日早上7点过，记者从宜宾江安获悉，江安县阳春工业园区一企业（宜宾恒达科技有限公司）发生爆燃。目前，现场明火已扑灭，搜救工作已结束，爆燃已致19人死亡、12人受伤（受伤人员均无生命危险）。爆燃原因正在进一步调查中，善后工作正有序进行。

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四川江安工业园区爆燃致19人死亡

责任编辑：张申

江安县宜宾受伤
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