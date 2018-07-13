中国球迷靠近世界杯VIP包厢被罚款 马克龙曾在内

原标题：中国球迷因非法靠近世界杯球场VIP包厢被罚款 马克龙等人曾在此看球

[环球网综合报道]本届世界杯吸引了大量中国球迷前往俄罗斯观赛。据俄罗斯卫星通讯社7月12日报道，俄罗斯圣彼得堡市法院联合新闻处消息表示，一名中国球迷在世界杯半决赛法国对比利时的比赛期间试图非法靠近赛场的VIP包厢，因此而遭到法院罚款。

比赛期间，法国总统马克龙、比利时国王菲利普以及国际足联主席因凡蒂诺在该包厢看球。

新闻处消息指出，该球迷持有的球票座位在体育场角球区，但他进入了靠近VIP包厢的中央观众区。观众在赛场内需要对号入座，不可闯入其他坐席区域。

圣彼得堡地区法院判处中国公民行政违规，要求他支付3000卢布（约合325人民币）的罚款，并禁止他在6个月内到现场观看正式的体育赛事。

2018年世界杯半决赛比利时队对法国队的比赛于7月10日举行。法国以1：0击败了比利时，7月15日将在莫斯科的决赛中与克罗地亚争夺世界杯冠军。

责任编辑：桂强