陈吉宁会见马斯克：特斯拉在沪建厂 在京要做这事

原标题：市长陈吉宁会见马斯克！特斯拉在上海建厂，在北京要做这事

来源：北京日报

没有新店开业剪彩，也没有应对不瑕的媒体群访。

特斯拉董事长兼首席执行官埃隆·马斯克昨天低调亮相北京，下午就直奔机场踏上了返回美国的旅途。他在北京的具体行踪，没透露一丝风声，非常神秘。

马斯克 戴冰摄

北京日报（微信ID：Beijing_Daily）记者获悉，昨天一早，北京市市长陈吉宁会见了马斯克先生一行。

陈吉宁对客人的来访表示欢迎。他说——

北京当前正在精心组织实施新一版城市总体规划，围绕“四个中心”城市战略定位，推进减量发展、创新发展和开放发展。

在新一轮扩大开放的过程中，北京将进一步改革优化营商环境，为国际企业在京发展提供更加优质的服务。

特斯拉在京设立中国区总部和美国之外的第一个研发中心，充分体现了特斯拉对与北京合作的重视。

希望双方今后在新能源汽车科技、城市绿色发展等领域加强合作，我们将全力支持特斯拉在京发展。

马斯克高度评价北京取得的发展成就，表示将逐步扩大北京研发中心的规模，与北京进一步深化合作。

北京作为特斯拉中国总部定位不变

昨日晚间，在位于华贸中心的特斯拉展厅，北京日报（微信ID：Beijing_Daily）记者采访了特斯拉全球副总裁、亚太区总裁任宇翔，了解到特斯拉在京发展战略的最新进展。

2018年7月11日，北京，行人经过特斯拉中国总部外的展厅。

“北京一直是特斯拉在中国非常重要的市场。”任宇翔说，2013年，特斯拉刚进入中国时，就把总部设在北京，全国第一家店也开在北京的芳草地。去年，特斯拉在北京设立了科技创新中心，随着特斯拉在中国业务增长，该创新中心的规模正不断扩大。预计到2020年，该中心的研发人员将超过百名。

数字显示，北京市已累计推广纯电动汽车超过17.5万辆。“感谢北京市政府对新能源汽车发展的支持和推广，这方面北京是全球领先的，为其他城市树立了榜样。”任宇翔说。

未来，北京作为特斯拉中国总部的定位不会变化，是集合了研发、创新、销售、服务等功能的综合性定位。

北京：特斯拉中国总部

“北京作为人才基地，有很多世界级学府、研究机构，我们会充分利用这个优势，未来将与政府、研究机构、各大高校有更多合作。具体合作之后会有更多披露，从新能源汽车到能源存储，各个方面的合作都会涉及。”他透露。

中国是特斯拉最重要的市场之一

2017年，中国新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。

任宇翔表示，中国是特斯拉最重要的市场之一，是特斯拉除美国本土之外的最大市场，同时，中国是全球范围内新能源汽车最大的市场，特斯拉非常希望参与到这个市场当中，为推广新能源汽车、为推进全球向可持续能源转变尽一份力量。

这两天，特斯拉上海建厂一事已经刷屏，规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区，将成为特斯拉美国之外的首个超级工厂。

美国加州特斯拉工厂

中国从上周五宣布开始对原产自美国的进口汽车等商品加征关税，以回应美国对价值340亿美元中国商品加征关税的举措。特斯拉随之成为首批提价的美国车企之一。

根据特斯拉官网公布的Model S和Model X在售车型的最新指导价调整信息，涨幅为13.932万元至25.662万元。售价最低的Model S 75D价格由71.06万元，上涨至84.99万元，涨幅13.93万元；Model X的高配版本涨幅最大，从131.56万元上涨至157.22万元，涨幅高达25.66万元。

上海工厂投产后，中国消费者购买特斯拉汽车的代价将会大幅下降。

也许30万就能买到特斯拉

受接连的关税调整影响，特斯拉中国售价好像坐了“过山车”。

今年5月，当汽车进口关税税率从25%下调至15%时，特斯拉各车型曾率先降价，降幅为4万元至9万元。

将来上海产的特斯拉没有关税，价格会比现在优惠差不多三分之一到四分之一的样子。

马斯克给大家算过一笔账：

目前特斯拉的售价组成为：中国售价=美国售价 x 汇率 + 运输与装卸费 + 关税和其他税 + 增值税。

如今在中国建厂，若免去关税和大量运输成本，至少可以让特斯拉电动车在中国的售价下降三分之一！

加上在中国买新能源汽车的购置税减免补贴，也许30万左右就能买到特斯拉。

特斯拉一直受到产能不足的困扰，上海工厂投产后将极大缓解这一难题。2017年，特斯拉全球销量10.3万辆，同比2016年增长35.17%，中国市场上销售出去的电动汽车约为2万辆。

6月的最后一周，Model 3的产量勉强达到5000辆的目标。到今年6月末，特斯拉周产能已达到7000辆，产能正逐步爬升。

记者：武红利、范俊生、董禹含

责任编辑：张玉