四川江安县爆燃事故：事发时正值工人换班时间

原标题：7.12江安县恒达公司爆燃重大事故现场：三栋建筑被烧成钢架 周边建筑玻璃被震碎
来源：四川在线
四川在线消息（记者 黄大海摄影报道）7月13日早晨，记者对7.12江安恒达爆燃重大事故现场进行探访，事故现场明火已被扑灭，三栋三层建筑已被烧得只剩下钢架，周边建筑的玻璃已被震碎。
据介绍，江安恒达科技有限公司主要是生产化工产品，周边是一家砂石厂，最初发生爆燃的是中间一栋建筑，事发时正值工人换班时间。
后续情况四川在线记者将进行及时跟踪报道。
点击进入专题：四川江安工业园区爆燃致19人死亡
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