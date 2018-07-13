刘艳红任湖北省人社厅党组书记(简历)

原标题：湖北3名省管干部最新任职公布

刘艳红任省人社厅党组书记

据湖北省人社厅网站消息，7月12日上午，省人社厅召开干部大会，宣布省委关于省人社厅主要领导同志任职决定：刘艳红同志任省人社厅党组书记、省公务员局党组书记。省委组织部常务副部长肖菊华同志主持大会并讲话，省委组织部干部三处处长黄陈同志宣读省委决定。

据省人社厅官网信息：刘艳红曾任省政府外事侨务办公室副主任、党组成员，恩施州委常委、组织部长，省委组织部副部长，省委组织部副部长、省委老干部局局长（正厅级），省委组织部副部长（正厅长级），现任省人力资源和社会保障厅党组书记、省公务员局党组书记。

朱慧任湖北省统计局局长

2018年7月11日，省统计局召开全体干部大会。省委组织部副部长刘艳红同志出席会议并宣布省委决定：朱慧同志任湖北省统计局党组书记、局长。

朱慧简历：

朱慧，男，汉族，湖北襄阳人，1963年3月生，大学学历，哲学学士学位，1986年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党。

曾任襄樊市广播电视局党组成员、副局长，襄樊市委办公室副主任，襄樊市委“610”办公室副主任，襄樊市委副秘书长（正县级），宜城市委副书记（正县级）、市政府代市长、市长，宜城市委书记、市人大常委会主任，襄阳市政府副市长，襄阳市委常委、市政府副市长、市政府党组副书记、市行政学院院长，省政府副秘书长、省政府机关党组成员。2018年7月任湖北省统计局党组书记、局长。

李克勤任湖北工业大学党委书记

7月10日上午，湖北工业大学在图书馆报告厅召开干部教师大会，宣布湖北省委关于李克勤同志担任湖北工业大学党委书记的任职决定。大会由湖北省教育厅副厅长、党组成员、省委高校工委委员徐雁冰同志主持。

中共湖北省委组织部部务委员周志红同志宣布了省委关于李克勤同志的任职决定并讲话。

李克勤简历：

李克勤，男，汉族，湖北襄阳人，1961年11月生，湖北省委党校研究生学历，1981年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党。

曾任湖北省十堰市茅箭区人民政府副区长、党组成员，十堰市茅箭区人民政府副区长、区政府党组副书记，十堰市茅箭区人民政府常务副区长，十堰市教委副主任、工委委员兼茅箭区行政学校校长，湖北省统计局副局长、党组成员。

2013年4月任湖北省统计局局长、党组书记、省发展和改革委员会副主任。

2018年7月任湖北工业大学党委书记。

责任编辑：张申