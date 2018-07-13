孙春兰领衔的这个小组 首个任务是降抗癌药价

原标题：孙春兰领衔的小组，首个任务是降抗癌药价

来源： 长安街知事

国务院再调整一个领导小组的成员，孙春兰副总理任深化医卫体制改革领导小组组长。

首任组长是李克强

相信很多小伙伴都知道，上一任医改领导小组组长是刘延东。2013年3月，她当选国务院副总理，6月26日以组长身份出席新一届国务院医改领导小组第一次全体会议。那么，刘延东之前谁是组长？

2009年3月17日，中共中央、国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，新一轮医改正式启动。《意见》提出成立国务院医改领导小组，统筹组织实施深化医药卫生体制改革。

4月10日，中共中央政治局常委、国务院副总理、深化医药卫生体制改革领导小组组长李克强主持召开深化医药卫生体制改革地方负责人座谈会。他强调，要把思想和行动统一到中央的决策部署上来，切实加强对改革工作的组织领导，把五项重点改革任务抓紧落到实处。

当时参加医改领导小组的国务院部门共有16个，主要牵头的是卫生部和国家发改委。

两位副国级任正副组长

国务院医改领导小组上一次调整人员是在2016年10月，除了组长刘延东，还有5位副组长——卫计委主任李斌、发改委主任徐绍史、财政部部长楼继伟、人社部部长尹蔚民、国务院副秘书长江小涓，21个部委的相关领导任成员。

众所周知，今年是国务院的换届年，同时，新一轮党和国家机构改革启动。因此，此次医改领导小组的人员调整，不仅包括正常的人事更替，也体现了机构改革带来的变化。

与两年前相比，副组长从5位增加到6位，多出的一个名额来自医保局——发改委主任何立峰、卫健委主任马晓伟、财政部部长刘昆、人社部部长张纪南、国务院副秘书长丁向阳，以及医保局局长胡静林。

国家医疗保障局是此次机构改革中新组建的国务院直属机构，整合了人社部、卫计委（原）、发改委、民政部的相关职责。5月31日，医保局正式挂牌成立，首任局长为财政部原副部长胡静林。

此外，由于发改委主任何立峰3月当选全国政协副主席，所以本届医改领导小组就有了孙春兰、何立峰两位副国级分任正副组长。

小组成员上，本届共有16个部委的相关领导，数量比上一届少了5个。具体来看，科技部、国资委、食药监总局、法制办、国研室、保监会、全国总工会、中国残联的领导不再加入（其中有些部门已成为历史），市场监管总局、医保局、药监局加入其中。值得注意的是，新加入的3个部门均是此次机构改革中新组建的。

此前，医改领导小组设有办公室，主任由卫计委副主任王贺胜兼任，3位副主任包括发改委副主任王晓涛、财政部副部长余蔚平和人社部副部长游钧。

3月印发的党和国家机构改革方案提出，不再设立国务院医改领导小组办公室，其职能整合进新组建的国家卫健委。

因此，新一届医改领导小组设立了秘书处承担日常工作，主任由卫健委主任马晓伟亲自兼任，副主任增加到7位，分别是国务院副秘书长丁向阳、卫健委副主任王贺胜、发改委副主任连维良、财政部副部长余蔚平、人社部副部长邱小平、医保局副局长李滔和药监局副局长徐景和。秘书处的具体工作则由卫健委体制改革司承担。

可以看出，虽然没有了实体化的办公室，但秘书处的级别更高、覆盖面更广。

第一件事是降抗癌药价

“新一届国务院医改领导小组成立后，第一件事就是要切实把抗癌药价格降下来。”6月20日，李克强总理在国务院常务会议上提了要求。

在今年的总理记者会上，李克强作出了“抗癌药品进口税率力争降到零税率”的承诺。此后，他前往药企、医院考察调研，了解实际情况。4月12日，他主持召开国务院常务会议，决定从5月1日起，使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税。

图为李克强总理今年4月11日在上海复旦大学附属华山医院考察民生迫切需求的药品供应及价格。

2个月后，李克强再次主持召开国务院常务会议，指出：“抗癌药是救命药，不能税降了价不降。”“我们已经对抗癌药实施了零关税，下一步主要是要严防中间环节层层加价。”于是，他给新一届国务院医改领导小组布置了“任务”。

抗癌药是近来全社会高度关注的热点、焦点，长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，国务院副总理韩正也很关心抗癌药的价格问题。

7月10日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在国家医疗保障局调研并主持召开座谈会。

7月10日下午，韩正前往国家医保局调研并主持召开座谈会。他强调，要积极回应社会关切，加快推进抗癌药降价，减轻医药费用负担，给人民群众带来实实在在的好处。

责任编辑：张玉