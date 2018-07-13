国际锐评：关于中美贸易 真相只有一个

原标题：[国际锐评]中美贸易，真相只有一个

细心的人可能注意到：为了让对华贸易战“师出有名”，美国这几个月在不停抛出301调查报告，将其作为向中国开枪的佐证。7月10日，美国贸易代表办公室发表《关于301调查的声明》，再次污蔑中方在中美经贸往来中“实行不公平做法、占了便宜”。这些精挑的数据与政策逻辑链条，看上去颇具迷惑性，能蒙住一些不明就里的人。但是，谎言重复千遍也成不了真相。

12日，中国商务部发表声明，就美方提出的中美贸易不平衡、“盗窃知识产权”、“强制技术转让”、“中国制造2025”等301调查报告中的核心指控逐一澄清与驳斥，指出美方“歪曲事实、站不住脚”。既然美方喜欢玩数字游戏，中方也有很多数据，那就让国际社会“兼看则明”。

先看贸易逆差问题。中国商务部指出，造成这一问题的主要原因“在于美国国内储蓄率过低以及美元发挥着国际主要储备货币的职能”，以及“美方出于冷战思维，对自身享有比较优势的高科技产品出口实施人为限制。”这三点原因，是对中美贸易不平衡的精准点穴。

美国的文化是提前消费、借钱消费，储蓄率极低，2017年前三季度，美国净储蓄率分别为1.9%、1.7%、2.2%，几乎是全球最低。但是，美国人又想消费，又想增长，怎么办？只能从国外进口廉价商品，并通过巨额经常账户赤字和多边贸易赤字来吸引外资。这两点，刚好中国都能提供，贸易逆差自然就产生了。所以，美国贸易逆差是因为其经济结构失衡而不是双边贸易失衡。耶鲁大学教授史蒂芬•罗奇警告说，美国政府如果不着手解决储蓄短缺这个根本问题，而把中国当替罪羊的话，只会使自己不得不与其他生产成本更高的国家做生意，这相当于向美国消费者征收更高的税。

再看美元地位的问题。目前，全球有超过65%的外汇储备是美元，有超过80种货币的汇率与美元挂钩或固定，外汇市场近80%的交易以美元结算。这就赋予了美国一种“金融极权”：即只有它可以无节制地印美元、发美债来换取其他国家的商品和资源，这必然导致贸易项下的巨额逆差。换句话说，只有保持比较大的贸易逆差，美国才能维持美元的国际货币地位。

至于对华实施高科技出口限制问题，美国在该领域对华逆差占到其总逆差比重的近40%。如果美国能放开的话，中美贸易逆差问题恐怕一夜之间就大大缓解。但是，始终抱着冷战思维不放的美国，有这个底气放开么？

第二，所谓“盗窃知识产权”问题也是根本站不住脚的。目前，中国知识产权保护已涵盖著作权、商标、专利、商业秘密、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等，形成包括法律、法规、地方性法规、行政规章和司法解释在内的多层次知识产权法律保护网。北京、上海、广州等地设立知识产权法院或知识产权审判机构，国家知识产权局在重组，越来越多外企到中国打知识产权官司。去年，中国有三家鞋厂因为侵权美国新百伦（New Balance） 标识，就被法院判处赔偿1000万元人民币，这是迄今为止外企获得的最大一笔商标侵权赔偿金。

与此同时，对外支付知识产权费与2001年相比，年均增长17%，2017年达到286亿美元。世界知识产权组织最近宣布，中国通过《专利合作条约》途径提交的专利申请受理量达5.1万件，仅次于美国，居全球第二位。现在，中国更希望的是，外国政府能加强对中国知识产权的保护。

第三，所谓“强制技术转让”问题，本身就是条“假新闻”。中国没有一条关于外资进入中国被“强制性技术转让”的规定。过去40年，中国没有签署过一份强制性技术转让的协议，也没有接到一例被强制性转让技术的外商投诉，在审批中从未将“技术转让”作为外资进入的条件。

市场经济本质是契约经济，企业间进行技术转让，是在等价交换、契约自愿原则上的交易行为，何来“强制”之说？事实是，包括美国企业在内，有相当一些外企为占领中国市场的需要，主动提出将一般性技术本地化，向合作企业收取专利费和技术转让费。近日，美国前财长拉里·萨默斯在接受美媒采访时表示，中国公司在某些技术上的领导地位并不是窃取美国技术的结果，而是来自于“那些从政府对基础科学的巨额投资中受益的优秀企业家，来自于推崇卓越、注重科学和技术的教育制度。”

最后来看美方对“中国制造2025”等产业政策的指责，有识之士早就看出：美方301调查报告的目的，就是打压中国高新技术制造业，从根本上阻遏中国发展。美国有“先进制造伙伴计划”，德国有“工业化4.0”，中国为什么不能有自己的制造业发展规划呢？

说到产业补贴政策，美国政府从2015年到2024年，每年为国内每家创新中心提供500万美元的资助。如果没有美国联邦政府给予企业土地补贴、关税减免、发放贷款、产业设施、研发支持等产业政策，人们很难会看到今天“硅谷”的创新与繁荣。

“中国制造2025”是一个坚持市场主导、开放包容的发展规划，政府主要起指导性、引领性作用。中国领导人多次强调“中国制造2025”对中外企业一视同仁，欢迎国外企业参与中国制造业的建设发展。目前已有来自美国、德国、英国等许多国家和地区的企业参与其中。

很显然，美国采用双重标准来遏制中国先进制造业的发展。这种霸道的行为，既是因为白宫无力解决美国国内结构性问题而想转嫁责任，同时也反映出它对中国发展的一种不安，故而用“零和博弈”思维，想把竞争者“扼杀于萌芽之中”。

有意思的是，美方对华301调查报告多采信政府部门或美国公司单方面认定，使用“据报道”“利益相关方认为”等模糊说法，运用的是美国式霸权逻辑的解读，数据实则不可靠，水分多，会被内行人笑掉大牙的。（国际锐评评论员）

责任编辑：桂强