75后援疆干部任北京顺义副区长 这样介绍自己的姓

原标题：“75”后援疆干部任顺义区副区长！

来源： 北京日报“识政”公众号

撰文| 武红利

识政君（ID：PoliticalInside）自顺义区官网获悉，支现伟、岳艳美任顺义区副区长，初军威不再担任。

支现伟是北京市第八批援疆干部，担任北京市援疆和田指挥部副指挥、新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长。岳艳美为内蒙古自治区乌兰察布市政府党组成员、副市长。

支现伟（右一）

岳艳美（右一）

日前，北京市顺义区第五届人大常委会举行第十四次会议。会议表决通过关于接受初军威同志辞去顺义区人民政府副区长职务请求的决定；以投票表决的方式，决定任命支现伟同志为顺义区人民政府副区长、岳艳美同志为顺义区人民政府副区长（挂职），新任命的同志进行了宪法宣誓和任职发言。

支现伟看望兵团老兵

“我姓支，支援新疆的支，参加工作后一直从事经济领域工作，没离开过企业。”支现伟在接受媒体采访时表示，他是第八批北京援疆干部中唯一一位从北京市国企现职领导岗位派来的干部。到新疆后，支现伟做的第一件事，就是了解和田地区产业发展实际情况。他利用几个月时间实地走访调研，整理提出《关于打造产业援疆北京模式的思考和建议》，并在三年实践中提出“1332”产业援疆战略模式。

顺义区官网区政府领导一栏显示，支现伟负责工业和信息化、政务信息化、科技、知识产权、教育、卫生计生、招商引资、邮政、通信等方面工作。负责分管领域的安全生产和环境保护工作。分管区经济信息化委、区科委（区知识产权局）、区教委、区卫生计生委；区投资促进局、区教育研究和教师研修中心、区信息中心、区总部企业和临空经济高端人才服务中心、区空港建设管理服务中心；临空经济核心区管委会、中关村顺义园管委会（科技创新产业功能区管委会）；天竺空港经济开发公司、科技创新集团有限公司。

支现伟 男，汉族，河南长垣人，1975年1月出生，研究生文化，工商管理硕士、经济学硕士，高级经济师，1997年7月参加工作，1996年12月入党。现任中共北京市顺义区委常委，北京市顺义区人民政府副区长、党组成员。

岳艳美 女，汉族，内蒙古察右后旗人。1970年2月出生，研究生文化，1992年8月参加工作，1997年1月入党，现任北京市顺义区人民政府副区长（挂职一年）、党组成员。

（图片来自顺义区官网、人民网）

责任编辑：张玉