四川爆燃事故已致19死 消防部门：爆燃物质是甲醇

[四川江安工厂爆燃已致19死12伤 省委书记批示、省长现场指导救援]7月12日晚，四川江安一工厂发生爆炸。截至13日早8时，事故已造成19人死亡，12人受伤。据天眼查企业信息查询显示，事发企业经营范围包括化学制品的研发与制造。江安消防部门称，发生爆燃的物质是甲醇。

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