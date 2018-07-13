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四川爆燃事故已致19死 消防部门：爆燃物质是甲醇

四川爆燃事故已致19死 消防部门：爆燃物质是甲醇
2018年07月13日 09:22 新京报
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　　[四川江安工厂爆燃已致19死12伤  省委书记批示、省长现场指导救援]7月12日晚，四川江安一工厂发生爆炸。截至13日早8时，事故已造成19人死亡，12人受伤。据天眼查企业信息查询显示，事发企业经营范围包括化学制品的研发与制造。江安消防部门称，发生爆燃的物质是甲醇。

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四川江安工业园区爆燃致19人死亡

责任编辑：张玉

江安工厂甲醇
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