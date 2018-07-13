新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

四川省长凌晨抵江安爆燃事故现场：严肃问责追责

四川省长凌晨抵江安爆燃事故现场：严肃问责追责
2018年07月13日 09:25 新浪新闻综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：尹力现场督促指导7.12江安县恒达公司爆燃重大事故处置

　　来源：川报观察

　　川报观察记者

　　7月13日凌晨，省委副书记、省长尹力抵达江安县实地查看事故现场后，主持召开会议，听取事故情况及地方和省直有关部门抢险救援工作安排，对救援救治和事故处置作出部署。

　　尹力强调，要依法依规严格落实应急预案，对事故进行及时、有效、妥善处置，采取坚决措施，防止次生灾害发生和对生态环保产生不良影响。要尽快查明事故原因，严肃问责追责；举一反三，深刻汲取教训，加强安全生产工作，杜绝类似问题再次发生。要全力以赴做好救治工作，组织医疗专家，尽最大努力抢救受伤人员生命，让伤者早日恢复健康。要深入细致做好遇难者家属的安抚工作，妥善处理善后事宜。要及时做好信息发布工作，回应社会关切。

点击进入专题：
四川江安工业园区爆燃致19人死亡

责任编辑：张申

尹力江安县恒达
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区