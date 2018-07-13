四川省长凌晨抵江安爆燃事故现场：严肃问责追责

原标题：尹力现场督促指导7.12江安县恒达公司爆燃重大事故处置

来源：川报观察

川报观察记者

7月13日凌晨，省委副书记、省长尹力抵达江安县实地查看事故现场后，主持召开会议，听取事故情况及地方和省直有关部门抢险救援工作安排，对救援救治和事故处置作出部署。

尹力强调，要依法依规严格落实应急预案，对事故进行及时、有效、妥善处置，采取坚决措施，防止次生灾害发生和对生态环保产生不良影响。要尽快查明事故原因，严肃问责追责；举一反三，深刻汲取教训，加强安全生产工作，杜绝类似问题再次发生。要全力以赴做好救治工作，组织医疗专家，尽最大努力抢救受伤人员生命，让伤者早日恢复健康。要深入细致做好遇难者家属的安抚工作，妥善处理善后事宜。要及时做好信息发布工作，回应社会关切。

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