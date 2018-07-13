京津冀及周边蓝天保卫战：一天发现涉气问题129个

原标题：京津冀及周边蓝天保卫战进行时：一天发现涉气问题129个

200个督查组对京津冀及周边地区进行督查，发现涉气环境问题129个。

7月11日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展，200个督查组按照工作方案要求，对京津冀及周边地区206个县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题129个（见附件）如下：

一、检查清单内涉气“散乱污”企业1636家，发现整改不到位问题4家，占比为0.2%；未发现清单外涉气“散乱污”企业。

督查组检查发现，清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题4家。其中，河北省石家庄晋州市1家、井陉矿区1家，廊坊三河市1家，保定高碑店市1家。

二、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业482家，未发现拆除不到位问题；发现清单外应淘汰燃煤锅炉12台。

督查组检查发现，清单外应淘汰燃煤锅炉12台。其中，北京市丰台区东方龙珠汽车服务有限公司北京分公司1台（0.25蒸吨）；河北省石家庄市鹿泉区大缘浴池2台（均为1蒸吨）、鹿泉区利民浴池1台（0.65蒸吨）、鹿泉区奥达铸造有限公司1台（0.5蒸吨）、晋州市朝田制门厂1台（0.12蒸吨）、晋州市居家装饰材料门市部1台（0.1蒸吨）、循环化工园区南绕城高速公路项目部搅拌站1台（2蒸吨）、正定县永恩机械制造有限公司1台（0.3蒸吨），沧州市黄骅市龙凤浴池1台（0.2蒸吨）、吴桥县康宁精神病医院1台（0.1蒸吨）；山西省晋城市阳城县城外城蚕丝被经销部1台（0.3蒸吨）。

三、工业企业未安装大气污染防治设施问题15个。

其中，北京市朝阳区1家；河北省石家庄市正定县2家，衡水市桃城区1家，邢台市桥西区2家、桥东区1家、邢台县1家；山西省太原市小店区1家，长治市平顺县1家，晋城市城区1家；河南省郑州新密市1家、巩义市1家，新乡市高新技术产业开发区1家、新乡县1家。

四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题13个。

其中，河北省石家庄市鹿泉区1家、灵寿县1家、正定县1家，唐山市路南区1家，保定市易县1家，沧州市盐山县1家，衡水市枣强县1家，邢台市邢台县1家；山西省晋城市泽州县1家；山东省菏泽市郓城县1家；河南省郑州巩义市1家，新乡市新乡县1家、原阳县1家。

五、VOCs整治不到位问题6个。

其中，河北省石家庄市赞皇县1家，廊坊市香河县1家，保定市唐县1家，衡水市滨湖新区1家；河南省鹤壁市山城区1家，焦作市中站区1家。

六、工业粉尘无组织排放问题8个。

其中，河北省石家庄市正定县1家，唐山市路南区1家、开平区1家、滦县1家，沧州市吴桥县1家，衡水市武邑县1家；山西省太原市阳曲县1家，长治市郊区1家。

七、露天矿山未落实减尘抑尘措施问题2个。

其中，河北省唐山遵化市1家；山东省济南市平阴县1家。

八、建筑工地扬尘管理问题20个。

其中，北京市丰台区2家；河北省石家庄市桥西区1家、元氏县1家、赞皇县1家，保定市博野县1家，沧州黄骅市1家，邢台市广宗县1家；山西省太原市不锈钢产业园区1家、小店区1家，晋城市泽州县2家；山东省德州市武城县1家；河南省郑州新郑市2家、郑东新区1家、登封市1家，鹤壁市山城区2家，焦作市山阳区1家。

九、物料堆场未落实扬尘治理措施问题45个。

其中，天津市宁河区1家、武清区1家；河北省石家庄市元氏县3家、灵寿县3家、赞皇县1家、井陉矿区1家，唐山市古冶区1家、丰润区1家、玉田县1家、乐亭县1家、迁西县1家，廊坊市安次区1家，保定市蠡县1家，沧州市运河区2家、沧县1家、吴桥县1家、盐山县1家，邢台市邢台县1家、临城县1家；山西省太原古交市4家、清徐县1家，阳泉市平定县1家，长治市平顺县1家，晋城市城区1家、泽州县1家；山东省德州市夏津县1家；河南省郑州登封市1家，开封市顺河回族区1家、通许县1家，鹤壁市山城区2家，新乡市牧野区1家、新乡县1家，焦作市中站区2家、武陟县1家，濮阳市濮阳县1家。

十、其他涉气环境问题4个。

督查组检查发现，邯郸市经济技术开发区南沿村镇西大慈村存在秸秆焚烧现象；河北省沧州市青县流河镇大李庄村、邯郸市经济技术开发区南沿村镇南贾葛村、河南省鹤壁市山城区西扒厂村存在焚烧垃圾现象。

对上述问题，我部已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

来源：生态环境部官网

责任编辑：张玉