普吉翻船事故泰国开始发赔偿金 每名遇难者赔42万

#普吉翻船事故#[泰国开始发放赔偿金 每名遇难者赔42万]泰国旅游和体育部次长蓬帕努说，泰国政府将拿出6400万泰铢（约合1283万人民币）作为外国游客救助赔偿金，赔偿给遇难者家属和受伤人员，保险公司也将发放理赔金。每名遇难者将获总计210万泰铢（约合42万人民币）的赔偿。

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