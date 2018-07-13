新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

普吉翻船事故泰国开始发赔偿金 每名遇难者赔42万

普吉翻船事故泰国开始发赔偿金 每名遇难者赔42万
2018年07月13日 09:51 钱江晚报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　#普吉翻船事故#[泰国开始发放赔偿金 每名遇难者赔42万]泰国旅游和体育部次长蓬帕努说，泰国政府将拿出6400万泰铢（约合1283万人民币）作为外国游客救助赔偿金，赔偿给遇难者家属和受伤人员，保险公司也将发放理赔金。每名遇难者将获总计210万泰铢（约合42万人民币）的赔偿。

点击进入专题：
泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区