原标题：北京市将开展中小学招生督查 学校设重点班将被罚

新京报快讯（见习记者 黄哲程）北京市教委、市人民政府教育督导室发布通知，北京市将开展2018年普通中小学招生入学工作专项督查，严查义务教育阶段学校是否存在提前组织招生，是否设立重点班、快慢班等违规现象。通知中公布了市级举报电话96391。

市教委介绍，本次督查重点针对12项内容，包括中小学是否提前组织招生、是否擅自调整招生计划、是否变相掐尖选生源、是否设立重点班和快慢班、是否以各类竞赛证书或考级证明作为招生依据等。

市教委表示，对于确实存在违规行为的学校，视情节轻重将给予约谈、通报批评、追究相关人员责任等处罚。民办学校存在违规行为的，还可依照有关规定给予减少下一年度招生计划、停止当年招生直至吊销办学许可证的处罚。对监管不力、问题频发、社会反响强烈的学校和地区，追究区、校两级主要责任人责任。构成违纪的，根据有关规定，给予党政纪处分，同时追究相关部门的监管责任；涉嫌违法的，移送司法机关处理。

此外，市教委要求市区分别公布举报电话，对违规行为发现一起就查处和曝光一起，绝不姑息。各区需在9月10日前将本区普通中小学招生入学工作督查自查情况报告报给市专项督查组。

责任编辑：张玉