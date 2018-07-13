合肥查出45座假公交候车亭 相关部门：不知谁建的

原标题：合肥一区查出45座假公交候车亭，相关部门：还不知道谁建的

新安晚报、安徽网、大皖客户端昨天独家报道合肥市瑶海区45 座公交候车亭被查出都是没有办理审批手续的违建一事，引起了社会的强烈关注。其他地方还有没有类似情况？这些存在安全隐患的违建候车亭啥时候拆除？到底是谁建的……带着读者关心的这些问题，新安晚报记者昨天进行了采访。

这种公交候车亭已被证实是“假牙”，但到底是谁建的目前还不知道。安徽网 图

啥时候强拆？

公告期限有一个月

在7 月10 日发布的通告中，合肥瑶海区城市管理行政执法局称，责令限建设单位在3 个工作日内自行拆除，恢复道路原貌，逾期未自行拆除的，行政机关将予以强制拆除。而截至记者昨天发稿时，并没有建设单位与城管部门联系。

不过，这并不意味着7 月10 日起的三天后，这些候车亭就要被拆除。记者了解到，《安徽省城乡规划条例》第四十八条规定，“对于无法确定所有人的违法建设，建设工程所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门可以通过在新闻媒体、违法建设现场发布公告等形式告知违法建设所有人依法接受处理，公告期限不得少于三十日。公告期满仍无法确定违法建设所有人的，建设工程所在地城市、县人民政府可以责成有关部门依法处理。”

因为通告是7 月10 日发出，因此建设单位可以在8 月10 日前来接受处理。

缺了啥手续？

未经市政部门批准

记者看到，这些假候车亭都是挖开了道路打桩固定的。而《合肥市市政设施管理条例》明确规定，单位和个人需挖掘城市道路的，应当经市政管理部门批准，领取道路挖掘许可证，交纳城市道路挖掘修复费，由市政管理部门组织施工。单位和个人采取非开挖技术穿越市政设施的，须具备相应的技术设备和施工方案，并经市政管理部门批准。

记者昨天从建设主管部门了解到，目前瑶海区所查出的数条道路上的违建公交站亭均没有进行相关的报批。

还有其它的？

新站区有三处疑似

此次45 座违建的公交候车亭，都是在瑶海区范围内发现。

而合肥公交集团日前在全市范围内开展了排查，那么，其他区域有没有这样的违建候车亭呢？记者昨天了解到，包河区、蜀山区均未发现类似候车亭。而新站区则发现了三处疑似“假候车亭”。

新站区城管部门有关工作人员告诉记者，经过与公交集团的沟通，他们也发现了三处疑似没有办理审批手续的公交候车亭，现在正在进行核实，确认。

如果确认是没有办理审批手续的候车亭，新站城管也将发出通告，要求建设主体来接受处理。如果建设主体不来接受处理，也将进行强制拆除。

另外，记者从合肥公交集团了解到，公交集团还排查出庐阳区环湖北路、太和路、固镇路等道路22 处站点的公交站亭并非市公交集团建设。不过，昨天庐阳区市政绿管办有关负责人告诉记者，这22 处公交站亭情况与瑶海区的不太一样，不少是开发商代建道路时建立的，目前还没有移交。

到底谁建的？

相关部门还不知道

45 座假公交候车亭到底是谁建的，也是很多读者关心的问题。不过，昨天合肥公交集团与城管、市政等多部门都表示，他们目前也不知道。合肥公交集团站牌公司只是猜测，因为候车亭上发布了很多广告，可能是广告公司所建。

记者昨天也根据假候车亭上的广告，试图顺藤摸瓜寻找到建设单位。记者看到，好几个违建的公交候车亭里，都出现了一家职业教育机构的广告，并留下联系方式。记者昨天下午拨通其电话，在得知自己公司投放广告的候车亭是违章建筑，将被拆除的消息后，对方表示很惊讶，“当时是广告公司主动找到我们，因为正好有投放需求，所以也就合作了，根据约定，期限为一年，5 月份才开始正式投放，现在才两个月。”她说，这家广告公司说是通过招标承包的公交站台广告，所以也没多想，就从5 月份开始正式投放了。

但是，当记者索要对方广告公司的联系方式时，这家教育机构的工作人员并没有给记者。而当记者昨天晚上联系上这家教育机构的一名老师时，对方说是公司负责人来联系广告公司的，但负责人目前已经出国了，无法联系上。

以后咋防范？

纳入市政道路建设

昨天，也有不少读者向本报反映说，为什么公交集团在建好公交站点的时候，不一并将候车亭建好，从而给人可乘之机，让他们在公交站牌旁边偷偷修建了这些候车亭。

对此，记者昨天了解到，根据合肥市相关规定，此前，合肥市新建和改造的市政道路，公交港湾和公交站台随市政道路同步设计、同步建设，但公交站亭和站棚则由公交集团后期另行组织招标、建设并负责相关的设施巡查和检修等工作。

而根据合肥市最新意见，今后新建和改扩建道路的公交站亭、站棚等将一并纳入市政道路设计、建设中来，同步建设同步交付使用。至于一些既有道路新增公交站台的，建设之前则需向建设主管部门进行相关的申报手续。

来源：安徽网

责任编辑：张玉