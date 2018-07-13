神华宁夏煤业原副书记甄久春等涉受贿被公诉

原标题：检察机关依法分别对甄久春、郗同福、杨绍清提起公诉

内蒙古检察机关依法对甄久春涉嫌受贿、巨额财产来源不明案提起公诉

神华宁夏煤业集团有限责任公司党委原副书记兼纪委书记甄久春（正厅级）涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪一案，经内蒙古自治区人民检察院指定管辖，由巴彦淖尔市人民检察院向巴彦淖尔市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知被告人甄久春享有的诉讼权利，依法讯问了被告人甄久春，听取了其委托的辩护人的意见。巴彦淖尔市人民检察院起诉书指控：被告人甄久春利用其担任神华宁夏煤业集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；家庭财产支出明显超过合法收入，不能说明来源，依法应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

江苏检察机关依法对郗同福涉嫌受贿案提起公诉

2018年7月6日，江苏省经济和信息化委员会原党组成员郗同福（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经江苏省人民检察院指定管辖，由镇江市人民检察院向镇江市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人郗同福享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人郗同福，听取了其委托的辩护人意见。镇江市人民检察院起诉书指控：1996年至2017年期间，被告人郗同福利用担任南京江宁经济技术开发区党工委副书记、经济技术开发总公司总经理，江宁县（区）委常委，连云港市委常委、连云港经济技术开发区党工委书记，连云港市连云区委书记等职务上的便利，在企业改制、土地出让、征地拆迁、工程发包等方面为相关企业和个人谋取利益，非法收受他人财物数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

四川检察机关依法对杨绍清涉嫌受贿案提起公诉

近日，太原铁路局原党委副书记、局长杨绍清（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经最高人民检察院指定管辖，由四川省南充市人民检察院依法向南充市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人杨绍清享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人杨绍清，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控，被告人杨绍清身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

责任编辑：桂强