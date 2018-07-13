称“中国人带自己人来死在泰国” 泰电台主播致歉

原标题：称“中国人自己带中国人来死在泰国”，泰国电台主播鞠躬致歉

[观察者网 综合报道]一周前发生的泰国普吉岛翻船事故，夺走了47名中国游客的生命。而更令人寒心的是，泰国政府和媒体却在真相未明的情况下，接二连三传来不负责任的话。

先是泰国副总理巴逸发出旅行团是非法“零元团”、“中国人害中国人”的不当言论，随后致歉；接着又曝出泰国一电视台主播在节目中称“中国人自己带中国人来死在泰国”，引发众怒。昨晚（12日），这位主播为此鞠躬致歉。

泰国Bright TV电视台主播Yukhon在节目中发表不当言论截图（图源：@泰国头条新闻）

泰国头条新闻报道称，近日，泰国Bright TV电视台主播Yukhon在节目中就普吉岛翻船一事发表不当言论，单方面否定中国游客对泰国旅游业发展的作用，并且称此次事件为“中国人自己带中国人来死在泰国”。

报道称，泰国头条新闻作为泰国华人媒体，呼吁这名主持人道歉：

“Yukhon在新闻节目中公然否定中国游客对泰国旅游业发展所作的贡献，且将普吉翻船事件责任均推卸给中国人，是极不恰当又伤害中国人民感情的行为，应该立即无条件道歉！”

泰国头条新闻还在声明中指出：

“呼吁泰国政府以及泰国媒体处理好普及的相关事宜，为出事者家属提供妥善帮助和补偿，尽快调查清楚出事援引和真相，无论政府还是媒体都不要再发表不当的言论，以防将事态继续激化。”

迫于舆论压力，泰国Bright TV随后联系到泰国头条新闻，称将在节目中进行说明。

当地时间12日下午5点，主播Yukhon在节目中向中国人民、全球华人华侨就此前泰国普吉岛翻船事故的不当言论正式鞠躬道歉。

该主播鞠躬道歉（图源：@泰国头条新闻）

该主播在节目中表示：

“我传达了不好的讯息，使得中国兄弟们、泰国华裔、全球华人华侨伤心和生气，对我播报的新闻充满不满，我承认我的用词和播报的确不好，没有三思而后言，我正式向大家道歉。”

他又补充称，“我还要按照中国的礼仪文化向大家鞠躬道歉”。

泰国头条新闻社社长郭蕊也在节目中表示，借此机会呼吁泰国政府尽快追查普吉岛沉船事件责任人，就事发当天是否提前发出警报、为何挂绿旗等疑团尽快调查，还普吉岛翻船遇难者家属一个交代。

据北青报此前报道，从1988年至今，中国游客赴泰游人次不断刷新纪录，从初期每年上万人次，发展至2017年出游人次超过980万，为泰国带来超过5290亿泰铢的收入。其中2013年至2015年是游客增长最快的年头。今年1月至4月，中国赴泰国旅游人数超过410万人次，创下历史新高。

在游客热度创下历史新高的同时，泰国旅游的危险指数也在升高。据中国领事服务网统计，去年在泰国参加旅游项目身亡的中国游客达到64人之多，仅在泰国南部溺水身亡的中国游客就有47人。今年6月，英国恩兹利保险公司将泰国列为全球最危险旅游目的地。

《曼谷邮报》援引泰国旅游协会的信息称，中国的旅游业者已经考虑未来转往其他旅游地点或国家。泰国酒店联合会主席苏帕万称，该事件在中国游客中激起了不信任感，特别是对普吉岛，“已经预约的计划没有取消，但新的预约将变得很慢”。

责任编辑：张玉