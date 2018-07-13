元方被任命为四川绵阳市人民政府副市长代理市长

原标题：元方被任命为四川绵阳市人民政府副市长、代理市长
四川在线消息（记者 尹勇）7月13日上午，绵阳市召开市七届人大常委会十三次会议，表决通过市人大常委会关于接受刘超辞去绵阳人民政府市长的决定，并报绵阳市第七届人民代表大会第五次会议备案。根据市七届人大常委会第二十次主任会提请，会议表决并通过了任命元方为绵阳市人民政府副市长、代理市长的决定。
来源：四川在线
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