马英九今过生日 罗智强：盼周遭豺狼小人早退散

原标题：马英九生日前夕被起诉 罗智强：盼周遭豺狼小人早早退散

[环球网综合报道]今天（13日）是台当局前领导人马英九的生日，但他却在生日前夕遭到检方起诉。台湾“总统府”前副秘书长罗智强在脸书祝他生日快乐，同时也希望他“周遭的豺狼小人早早退散”。

据台湾“联合新闻网”7月13日报道，台北地方检察署10日对“三中案”的侦查结束，宣布起诉马英九。由于起诉日期距离马英九生日只有3天，不少支持者在祝其生日快乐的同时也对他表达支持。

罗智强在脸书发文称，找到马英九2012年的一张竞选海报，更让人感慨，今天的蔡当局充满谎言、傲慢自大，“内阁改组一万次，也没有任何意义。”

罗智强发文祝马英九生日快乐（Facebook截图）

“让我们一起祝福，最清廉的马英九，生日快乐！周遭的豺狼小人早早退散。”

在其脸书贴文下有网友表达对马英九的祝福和支持，也有人认为民进党当局相关“报复手段”没有正当性。

网友在罗智强脸书贴文下评论（Facebook截图）

而在马英九本人的脸书页面下，其最新一条贴文发布于他10日被起诉当天，内容系对事件的回应，并称自己对此“当然不能接受”。

在这条贴文下，同样也有网友在13日发表生日祝福，更有人直言“人总是在失去后才知道曾经拥有的有多好。”

网友在马英九脸书贴文下截图（Facebook截图）

马英九于2014年被指涉嫌低价贱卖国民党党产，即被统称“三中”的“中国电视公司”、“中影股份有限公司”、“中国广播公司”。

台北地检署认为，马英九担任党主席期间主导“三中交易案”，涉嫌贱卖党产致国民党遭受约72亿元新台币（约合16亿元人民币）损失，因此依“证交法”及“背信”等罪名起诉。

此次检方在马英九生日前起诉他引起岛内高度关注。据“联合新闻网”报道，马英九办公室发言人徐巧芯透露，检方只把起诉书给了媒体，马办却并未收到，质疑动机不单纯，是否故意拖延不给当事人。

另外，告发马英九三中案的系时任台湾行政部门发言人的徐国勇。但他在马英九被起诉后的两天就接任“内政部长”。徐巧芯也质疑：“原来只要敢去告马，就有机会升官？”

责任编辑：桂强