四川江安爆燃目击者：现场一声巨响 爆炸七八次

原标题：四川江安燃爆目击者：现场一声巨响，爆炸七八次，12伤者已送医

来源：南方都市报

南都讯 7月12日18时30分左右，四川江安县阳春工业园区一企业（宜宾恒达科技有限公司）发生爆燃。据江安县人民政府官网消息，目前现场明火已扑灭，搜救工作已结束，爆燃已致19人死亡、12人受伤（受伤人员均无生命危险）。

事发现场的目击者谭先生告诉南都记者，现场目前来了很多特警，“昨晚巨响了一次，爆炸声响了7、8次。后来附近天源化工的消防队5分钟内赶到，来了几个车。”他表示，发生爆炸的企业“才建设完不到两个月。”

据了解，燃爆发生后现场三栋三层建筑已被烧得只剩下钢架，周围建筑的玻璃已被震碎。最初发生燃爆的是中间一栋建筑，事发时正值工人换班时间。

7月13日上午，一名不愿具名的人士告诉南都记者，其舅舅在宜宾恒达科技有限公司工作，发生燃爆时在现场，截止7月13日上午8点，“目前联系不上他，家里人非常焦急。”

南都记者注意到，目前距离爆炸点200米的路段已被当地警方拉起警戒线。上午10点，附近另一个工程施工队的工作人员告诉南都记者，在爆炸事故发生后，今天早上他们公司施工队也开了安全会，“强调禁止吸烟。”

南都记者获悉，目前事故中受伤的12名伤员，11名在江安县人民医院救治，江安县人民医院急救科的一名女医生向南都记者确认了上述消息，她表示目前伤者正在该院五官科、骨科等科室进行救治。

另据《四川日报》消息，事故中另1名在江安县中医院救治。除一人做了骨折手术之外，其余均伤情较轻，目前12名伤员病情稳定，无生命危险。

据天眼查显示，宜宾恒达科技有限公司于2015年06月26日成立。法定代表人李光辉，公司经营范围包括：化学原料中间体和化学制品研发、制造、销售；技术服务；设备安装；货物进出口业务等。

2017年5月，四川省环保厅对宜宾恒达科技有限公司年产2300吨化工中间体项目环境影响报告书进行了批复。该批复显示，当时该公司拟在事发园区征地建设年产2300吨化工中间体项目，其中包括生产车间3座。据介绍，项目建成后，将形成年产5-硝基间苯二甲酸2000吨和2-（3-氯磺酰基-4-氯苯甲酰）苯甲酸300吨的生产能力。项目用地25亩，总投资5000万元，其中环保投资225万元。

据《四川日报》消息，事发后，四川省委书记彭清华连夜作出批示，要求宜宾市积极抢救受伤人员，做好善后工作，尽快查明事故原因，依法依规严肃追责；要举一反三，在全省开展安全生产大检查，进一步发现和消除安全隐患，最大限度减少重大安全生产事故发生。

7月13日凌晨，省委副书记、省长尹力抵达江安县实地查看事故现场后，主持召开会议，听取事故情况及地方和省直有关部门抢险救援工作安排，对救援救治和事故处置作出部署。

采写：南都见习记者 黄驰波

责任编辑：张申