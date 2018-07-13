原标题：绿营前市长批蔡当局太消极：要陆客回来很难了

[环球网综合报道]在两岸形势等诸多因素下，近年赴台旅游的大陆游客减少，台湾多地观光收入受到影响。对此，民进党籍的前台南市长许添财批评蔡当局，对观光产业的作法太消极了，而且今后“要陆客回来很难了”。

据中评社7月13日报道，现任台湾商业发展研究院董事长的许添财表示，蔡当局近来虽然砸钱补助台湾团客，但这些补助是救急不是救贫，“小钱是喘息一下，还是要花，否则店家倒了更惨”。

许添财与台湾当局前领导人陈水扁是初中同学。他认为当局现在不能因陆客不来就急了，这并不是长期发展之道。他又强调，“要陆客回来很难了”，因此蔡当局要有系统性、全盘性，才能吸引到全世界的观光客。

许添财认为蔡英文当局对观光业太消极（图片来源：中评社）

由于陆客减少，台湾有说法称观光产业已经变成“惨”业。许添财表示，台湾观光环境有建设，但却没有维护管理。“像日本，从最简单的厕所来看，就知道是否真心想要发展观光。”

全球观光业竞争激烈，许添财直言台湾不要只是守株待兔，要主动去找兔子，而且台湾解决低薪化要靠服务业，因此得在服务业上提高量和质。

民进党当局2016年上台后两岸关系“急冻”，大陆赴台游客数锐减。据台湾方面统计，2015年大陆游客赴台人数达到418.4万人次的最高峰，2017年则只有273.3万人次，少了三分之一。

责任编辑：张玉