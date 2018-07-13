菲大使:若中国“入侵”菲律宾 美国将提供帮助

原标题：菲驻美大使：若中国“入侵”菲律宾 美国将提供帮助

资料图：美国总统特朗普（左）与菲律宾总统杜特尔特

中国南海新闻网7月13日电 据《菲律宾世界日报》13日报道，菲律宾驻华盛顿大使罗麻地斯称，美国最近明确指出，如果中国“入侵”菲律宾领土，美国将提供帮助。

罗麻地斯在接受采访时表示，美国最近是在夏威夷举行的一次“高层”会议中作出该项承诺。他说：“美国说得很清楚，如果有一天中国‘入侵’我们的领土，美国将帮助菲律宾。”罗麻地斯补充说，虽然杜特尔特政府对中国持较友好的态度，但他相信目前菲律宾与美国之间的关系更为巩固。

他指出，这是因为美国总统特朗普对所有国家的态度，即“他尊重所有国家的主权，特别是对菲律宾。而这符合杜特尔特总统的政策，即各个国家必须尊重每一个国家的主权。”当然，“美国了解菲律宾与中国的密切关系。”

而中国南海新闻网注意到，就南海问题，中国外交部已经多次阐述中方立场，即中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。但近年来，美国在南海活动频繁，并鼓动部分域外国家，与其联手在南海采取航行与飞越自由的行动，扰乱本地区本来已经趋于稳定的安全秩序。

中国国务委员兼外交部长王毅6月在会见东盟秘书长林玉辉时强调，只要域外国家不兴风作浪，南海就会保持稳定，“南海各方行为准则”磋商也将顺利推进。（中国南海新闻网 栾雨石）

责任编辑：桂强