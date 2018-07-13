台学者：蔡当局欲联合美日对抗大陆 不具智慧性

原标题：台学者：蔡当局欲联合美日对抗大陆不智 两岸会谈首先要累积互信

台湾政治大学东亚研究所前所长邱坤玄（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]民进党蔡英文当局自上台伊始就毫无顾忌的“亲美媚日”，并试图依靠这两国的势力来对抗中国大陆。对此，台湾政治大学东亚研究所前所长、名誉教授邱坤玄受访时就认为，台湾不应将所有希望寄托在美国身上，这样是不具智慧性的。

据香港中评社7月13日报道，目前正在韩国进行参访的邱坤玄表示，我们必须认识到，中国大陆现在在国际上的力量已经增长成为世界第二大经济体，在全球化的时代里面，大家必须要思考的问题是要用谈判对抗战争，以求和平。我来参观韩国战争博物馆，看到一句话“如果你要和平，那就请你一定记住战争的教训。”所以，台湾当局如果希望联合国际社会来对抗大陆，这就不是一个很智慧的做法。

邱坤玄说，东北亚现在很多局势是在朝着和平的方向进行，安倍自然要想到他9月份竞选自民党总裁以及首相连任的问题，所以从他整个政策来看的话，强调中日之间的联合声明的规定其实是站在日本国家利益的考量，他也曾经声明有可能的话会参加中国的“一带一路”。至于说当前的“日台关系”，应该算是维持一个比较正常的状况。所谓日本对台湾“支持”的程度还是最终在为其国家利益来考量，“台独”这条路是走不通的，“台独”分子当然非常希望能够得到美国和日本的支持，但这是非常不切实际的。

邱坤玄又称，“美台关系”有法律的基础，“与台湾关系法”和“台湾旅行法”，关系当然是“坚实”的。但在马英九“执政”时期，台湾和美国以及大陆都同时维持良好的关系，三方维持着一个微妙的平衡状态。所以如果说有那种平衡存在的话，大陆的压力则不会那么大，而不是像现在的台当局一样，把所有的希望都完全寄托在美国的身上。

邱坤玄也分析，两岸之间如果要举行任何形式的领导人会谈，首先必须要有互信的状态产生。在这种情况下，才能够累积两方面更多的善意，像是2015年的两岸领导人会面就是水到渠成的，但是现在两岸之间没有任何共识，蔡英文不承认两岸有“九二共识”，现在又说要联合国际社会来对抗大陆，这根本就是一个自相矛盾的说法，完全没有让对方感受到诚意。她经常说“两岸领导人会面不需要任何前提条件”，也声称“韩朝领导人会面值得我们深刻思考”，但是韩朝之间最重要的一个共识就是他们都承认是同一个民族，也都支持统一。但是蔡英文当局承认两岸同属一个中华民族吗？

责任编辑：张玉