国家卫健委:全国医院过半为民营 将同质化管理

原标题：国家卫健委：全国医院过半为民营

国家卫健委医政医管局副局长郭燕红

7月12日，封面新闻记者从国家卫生健康委了解到，截至2017年年底，我国共有民营医疗机构44.8万个，占到全国医疗机构总数的46.3%，其中民营医院1.8万个，占全国医院总数的60%。国家卫健委表示，要把民营医疗机构的质量管理纳入到整体国家质控体系，对民营医疗机构和公立医疗机构实行同质化管理。

国家卫健委医政医管局副局长郭燕红当天在例行新闻发布会上表示，从服务量来看，2017年民营医疗机构总诊疗人次为18.4万亿人次，与2013年相比，增长了12.9%。2017年，民营医院的总诊疗人次为4.9亿，占到全国医疗机构总诊疗人次的22.5%，与2013年相比，增长了69%，占到全国医院总诊疗人次的14.25%。

郭燕红指出，民营医院所提供的医疗服务是国家整体医疗服务供给侧的重要组成部分，总体来看，民营医疗机构的医疗质量水平、技术能力与公立医院相比仍然存在一定的差距，而且也存在着较大的提升空间。

她表示，在民营医院医疗质量管理上，卫健委将从三个方面继续做好相关工作。第一，在民营医疗机构加强质控工作。目前全国成立了30多个国家级医疗质量控制中心，要把质控中心工作覆盖到包括民营医院在内的各级各类医疗机构，同时， 要把民营医疗机构的质量管理纳入到整体国家质控体系，加强对民营医疗机构质量信息的分析，对民营医疗机构和公立医疗机构实行同质化管理。

第二，同步加强民营医院专科能力建设，逐步缩小民营医疗机构与公立医院的差距。

第三，在民营医疗机构当中加强医院管理和医疗质量管理的人才建设。在医疗质量管理人才的培养当中也要指导民营医疗机构完善内部质量管理的组织体系，提升民营医疗机构自身医疗质量提升的主体责任，促进民营医疗机构在医疗服务和质量安全当中的持续改进，让民营医疗机构的发展在健康中国建设的过程中发挥重要的、积极的作用。

责任编辑：张申