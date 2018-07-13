甘肃武威原书记火荣贵落马 频戴名表被称“表哥”

原标题：“火书记”真落马了

据甘肃省纪委监委13日上午消息：政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任火荣贵接受纪律审查和监察调查。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，火荣贵曾任武威市委书记，去年4月卸任。当时，传他被甘肃省纪委带走调查，随即官方辟谣称是“谣传”。去年7月调任甘肃省政协农业和农村工作委员会副主任。

火荣贵出生于1962年10月。1981年他从张掖师范专科学校中文专业毕业后，在甘肃省农垦总公司工作，1991年转任甘肃省农委办公室副主任，2年后进入甘肃省政府办公厅工作。

2001年，39岁的火荣贵开始担任省政府办公厅副主任，后历任省政府副秘书长、办公厅主任等职。2010年1月，火荣贵任职武威市委书记。

去年4月，嘉峪关市委原书记柳鹏，转调武威，接替火荣贵，任市委书记。同月，时任武威市委副书记陶军锋落马。

当时，有传时任武威市委书记火荣贵被甘肃省纪委带走调查。4月17日，武威市委值班室、武威市外宣办工作人员回应媒体称，火荣贵被带走调查的消息是谣传。武威市外宣办透露，火荣贵实际是被调到甘肃省政协任职，但官方尚未对外公布这一消息。

关于“秘书一个多月前已被抓”的消息，外宣办则表示“也是谣传”，“火书记根本没有秘书”。

在火荣贵被免去武威市委书记时，甘肃省委称其“另有任用”。3个月后，其新职务明确，任政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任。今年1月，甘肃省政协换届，火荣贵连任该职务。

与火荣贵同期到甘肃省政协任职的还有曾担任庆阳、白银两市市委书记的张智全。张智全在今年6月1日已落马。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在2016年6月，火荣贵曾被举报。网贴《甘肃武威市委书记火荣贵的50多幅公开场合照，不愧为“表哥”》列举了火荣贵多次调研时佩戴的名表。

火荣贵曾多次陪同甘肃省委前落马书记王三运调研，图片显示，火荣贵手腕上的表也很是显眼。

火荣贵（前右）与王三运（前左）

去年9月至12月，甘肃省委第四巡视组曾对武威进行巡视。今年4月，巡视组指出，2017年4月，武威市委主要领导调整以来，积极落实全面从严治党责任，严明纪律、发扬民主、改进作风，树立正确用人导向，加强党的领导和党的建设，积极修复政治生态，经济社会发展取得新成效。

巡视反馈指出，武威市委在一段时期，政绩观存在偏差，搞面子工程、形象工程和政绩工程。在经济发展方式和项目建设、招商引资、富民产业培育等全局性、关键性重大问题上，不切实际，贪大求洋、超越现实。精准扶贫精准脱贫上搞形式主义，做表面文章，对移民搬迁缺乏系统科学论证和前瞻性研究，产业培育滞后。个别人大搞“一言堂”，民主集中制流于形式。各级党组织书记履行抓党建“第一责任人”职责不到位，“三会一课”制度不经常、不规范。

此外，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定移交省纪委、省委组织部以及有关部门处理。

火荣贵简历

火荣贵，男，汉族，1962年10月生，甘肃景泰人，1981年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党，在职研究生学历，历史学硕士。

1979.09—1981.08 张掖师范专科学校中文专业学习

1981.08—1986.02 甘肃省农垦总公司秘书兼团总支副书记

1986.02—1991.07 甘肃省农垦总公司办公室副主任兼经济师、《农垦志》编辑室副主任、副主编

1991.07—1993.03 甘肃省农委办公室副主任（1990.08—1992.12在中央党校函授学院本科班经济管理专业学习）

1993.03—1995.11 甘肃省政府办公厅农林处、驻上海办事处、秘书处副处级干事

1995.11—1997.11 甘肃省政府办公厅秘书处副处长（正处级）

1997.11—2001.06 甘肃省政府办公厅秘书处处长（1997.09—1999.07在兰州大学历史系世界史专业研究生课程进修班学习）

2001.06—2004.09 甘肃省政府办公厅党组成员、副主任

2004.09—2007.03 甘肃省政府副秘书长、办公厅党组成员

2007.03—2010.01 甘肃省政府副秘书长、办公厅党组副书记、主任

2010.01—2011.01 甘肃省武威市委书记、市人大常委会主任

2011.01—2017.04 甘肃省武威市委书记

2017.07— 政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任（正厅长级）

责任编辑：张申