中企建西非地区首条城铁 乘客：像坐在移动客厅里

原标题：中国人建西非地区首条城铁，当地民众：像坐在移动客厅里

非洲第一人口大国尼日利亚有了自己的城铁！由中企承建的西非地区首条城铁——尼日利亚首都阿布贾城铁12日正式开通。

尼日利亚总统布哈里在开通仪式上说，“由衷感谢中国政府和人民对尼日利亚的投资，中土公司按时为尼日利亚兴建了高质量的工程，值得称赞。”

阿布贾城铁由中国土木工程集团尼日利亚有限公司承建，一期全长45公里，共设13座车站，设计最高运行时速100公里。

阿布贾城铁起点位于市中心的阿布贾城铁中心站，终点是阿布贾机场航站楼，连接阿布贾市中心地区、阿卡铁路及阿布贾机场航站楼，实现了城铁、铁路和机场的无缝对接。

从城铁下车，只需要走约百米，乘客就可以直接到达航站楼的二楼，真正实现了城铁和机场的无缝对接。而另一条开往阿布贾-卡杜纳铁路（阿卡铁路）始发站——伊都车站的城铁又实现了铁路和机场的无缝对接。

摩尼达富是阿布贾一名教育官员，谈起坐城铁的感受，他说，“就像坐在一个会移动的客厅里一样舒适，从机场到市区，半个多小时的路程，又快又舒服。”

中土公司相关人员介绍说，为了保证城铁的正常运营，中方为尼方培训了大量的技术人员。

41岁的当地员工基马･鲍尔是一名城铁司机，坐在旁边指导的是中国师傅匡萃榕。这名三个孩子的父亲对新华社记者说，对他个人来讲，城铁是一个历史性的变革，让他学会了一门技艺，也养活了一家人。

尼日利亚交通局秘书长曾表示，“这条城铁线连接市中心和机场，沿线有卫星城，许多人开始在附近开发房地产。这条铁路线为首都地区的经济做出了贡献，而且帮助我们开辟了整个铁路线走廊。”

这条铁路的建设，为尼日利亚解决了大量就业问题。同时培养当地铁路建设和运营人才，帮助尼日利亚人民在轨道交通领域逐步实现自我建设和自我发展。

阿布贾是非洲地区人口增长最快的城市之一，如今，它终于拥有了城铁这张靓丽的名片。

中土公司阿布贾城铁运营事业部总经理孔涛说，阿布贾城铁初期运营挂3节车厢，每天载客上千人。中方向尼方完全交接运营后，这条城铁可以挂16节车厢，每天载客上万人次。

责任编辑：张玉