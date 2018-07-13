四川江安企业爆燃致19死12伤续:爆燃物仍在调查中

原标题：四川江安一企业爆燃致19死12伤续：爆燃物仍在调查中

[四川江安一企业爆燃致19死12伤续：爆燃物仍在调查中]7月12日18时30分左右，江安县阳春工业园区宜宾恒达科技有限公司发生燃爆。13日四川省宜宾市江安县人民政府新闻办发消息称，目前搜救工作已结束，爆燃已致19人死亡、12人受伤（受伤人员均无生命危险），原因正在进一步调查。

天眼查上，宜宾恒达科技有限公司注册时间为2015年6月，注册资本1000万元人民币，主要经营化学原料中间体和化学制品研发、制造、销售；技术服务；设备安装；货物进出口业务。宜宾市江安县委宣传部工作人员表示，该企业生产药品半成品。当地居民透露，这家企业做化工产品，药品是一部分，爆燃的是生产药品的厂房。至于爆燃物是什么，以及爆燃致19人死亡原因，该宣传部工作人员表示，仍在调查中。

责任编辑：张申