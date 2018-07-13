广东省委常委会:坚决拥护对曾志权审查调查的决定

原标题：广东省委常委会：坚决拥护党中央对曾志权进行审查调查的决定

7月11日，广东省委常委会召开会议，传达党中央对曾志权涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。省委书记李希主持会议。

与会同志一致表示，坚决拥护党中央的决定，坚决拥护党中央坚持党要管党、全面从严治党的一系列决策部署，始终保持对党绝对忠诚，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会议强调，党中央决定对曾志权涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，充分体现了以习近平同志为核心的党中央坚持全面从严治党的坚定决心和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度，充分表明了全面从严治党永远在路上。全省各级党员干部特别是领导干部要深刻汲取教训，引以为戒，警钟长鸣，始终做到忠诚干净担当。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，层层压实管党治党政治责任，把各级党组织锻造得更加坚强有力。要严明政治纪律和政治规矩，涵养健康向上的党内政治文化，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响。要坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，以坚如磐石的决心巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利。要突出抓好领导干部这个“关键少数”，深入开展警示教育，为我省实现“四个走在全国前列”提供坚强政治保证和组织保证。

来源：南方网

责任编辑：张申