甘肃去年赴省政协任职的2名60后市委书记均告落马

原标题：甘肃去年赴省政协任职的两名“60后”市委书记均告落马
7月13日10时许，甘肃廉政网发布消息称，政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任火荣贵涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。
至此，甘肃2017年7月赴省政协任职的两名“60后”市委书记均告落马。
当年7月18日，政协甘肃省第十一届委员会常务委员会第十九次会议通过新一批任免名单。名单显示：火荣贵任政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任，张智全任政协甘肃省委员会人口资源环境委员会副主任。
火荣贵，1962年10月出生，曾任武威市委书记，2017年4月离任；张智全，1962年10月生，曾任庆阳市委书记、白银市委书记，2017年4月离任。
2018年6月1日，甘肃廉政网发布消息称，政协甘肃省委员会人口资源环境委员会副主任张智全涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美挑起贸易战 中国1800多字声明信息量...
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 创造101粉头提海景房:粉丝集资没人管
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 计春华追悼仪式举行 陈龙张纪中等现身
- 【 科技 】 华大癌变：先治治自己的恶性肿瘤吧
- 【 教育 】 严令下补习班仍火热 班型名称改头换面
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有