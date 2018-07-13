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甘肃去年赴省政协任职的2名60后市委书记均告落马

甘肃去年赴省政协任职的2名60后市委书记均告落马
2018年07月13日 12:10 澎湃新闻
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　　原标题：甘肃去年赴省政协任职的两名“60后”市委书记均告落马

　　7月13日10时许，甘肃廉政网发布消息称，政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任火荣贵涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　至此，甘肃2017年7月赴省政协任职的两名“60后”市委书记均告落马。

　　当年7月18日，政协甘肃省第十一届委员会常务委员会第十九次会议通过新一批任免名单。名单显示：火荣贵任政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任，张智全任政协甘肃省委员会人口资源环境委员会副主任。

　　火荣贵，1962年10月出生，曾任武威市委书记，2017年4月离任；张智全，1962年10月生，曾任庆阳市委书记、白银市委书记，2017年4月离任。

　　2018年6月1日，甘肃廉政网发布消息称，政协甘肃省委员会人口资源环境委员会副主任张智全涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

责任编辑：张申

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