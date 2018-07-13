我国首个自主研发的头孢菌素类抗生素获批注册

原标题：我国首个自主创新研发的头孢菌素类抗生素获批注册
新京报快讯（记者 张秀兰）7月12日晚间，中国医药健康产业股份有限公司发布公告称，其全资子公司通用三洋近日收到国家药监局核准签发的药品注册批件，注射用头孢硫脒（规格分别为1.0g、0.5g）获批注册。头孢硫脒及其注射剂是上海医药工业研究院与复旦大学附属华山医院等单位合作开发的中国第一个自主创新研发成功、具有新型结构的头孢菌素类抗生素。
根据公告，广州白云山制药股份有限公司白云山化学制药总厂独家受让了该项生产工艺技术，成果转化后推上市场，商品名“仙力素”。据悉，目前，通用三洋在该类药品研发项目上已累计投入研发费用约105万元。
经检索国家药监局相关数据显示，目前共17个厂家获得注射用头孢硫脒的制剂批件共38个，批准的规格为0.5g、1.0g和2.0g。根据药物综合数据库国内重点城市医院销售统计显示，2017年注射用头孢硫脒销售总金额约为5.13亿元。
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