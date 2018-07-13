普吉翻船幸存者：船长和船员先上救生艇

原标题：普吉沉船调查

当黄俊雄努力游向救生艇时，他看见，凤凰号的船员和船长已经在上面了。

泰国当地时间7月5日下午5点45分左右，包括凤凰号在内，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域，突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至11日，事故已造成47人死亡，其中46具遗体完成打捞，有3具遗体有待家属确认身份。

对于凤凰号的打捞工作仍在进行中

中泰“夫妻店”

凤凰号是伴随着泰国旅游业的巅峰诞生的。

从1988年至今，中国游客赴泰游人次不断刷新纪录，从初期每年上万人次，发展至2017年超过980万人次，为泰国带来超过5290亿泰铢的收入。

2013年至2015年，是赴泰中国游客增长最快的年头。 就在那两年，原本在国内做旅游的刘芯（化名）顺势挤进了普吉岛的“旅游圈”。那时，他认识了后来成为凤凰号泰国籍老板的陈雅婷，以及她的丈夫张文豪。

2015年，陈雅婷还是另外一家潜水公司的OP（订单处理员），张文豪则是那家公司的潜水教练。刘芯因为给客户订购该公司的潜水旅游项目，所以与二人结识。

对于他们而言，呈几何倍数增长的普吉岛游客带来了更大的商机。

起初，刘芯只是帮助中国旅行社和泰国船主牵线搭桥，从中赚取一些差价。但他发现，随着经济的发展，近年来中国游客对品质的要求越来越高，个性定制旅游开始增多，而泰国船主的经营和服务能力满足不了中国游客对餐食、住宿及语言的要求。

刘芯在国内做旅游出身，有很多想法和经验。但他说，泰国为了保护本国旅游业发展，禁止外国人全资在当地开办旅行公司。

刘芯想到了一个办法：从有资质的泰国船主那里租用船只的使用权，经营的风险由刘芯自己承担，之后，他再把旅游产品卖给国内的携程、蚂蜂窝这类旅游平台。

现在，大部分针对中国游客的船主都会采取这种“中泰”合作的方式去经营。

当地一些潜水公司已经暂时关闭

刘芯说，陈雅婷和张文豪开的是“夫妻店”。2016年，前公司解散后，拥有泰国国籍的陈雅婷在8月注册了TC BLUE DREAM公司（以下简称TC公司），她和张文豪完成了从员工到管理者的改变。

2017年，张文豪和陈雅婷拥有了他们的第一艘船——凤凰号。2018年，刘芯的事业也蒸蒸日上，他和泰国本地的船家合作，已经掌管着六七条游船的游船服务和管理。

码头的“佼佼者”凤凰号

张文豪在接受媒体采访时表示，凤凰号是一艘全新打造的船，外形好看，装修精美，船造了一年多才出厂。

泰国海事局官员Phuripat Theerkulpisut向媒体证实，这艘本地船厂打造的凤凰号通过了船只质量检查，取得了相关执照，并且是一艘只有10个月船龄的新船。

根据国内一些大型旅游网站的介绍，“凤凰”号游船长38米、宽8米，限载人数120人。但是据澎湃新闻报道，凤凰号的注册文件显示，这艘游船长29.13米，宽6.5米，高3.5米。

来自北欧的资深船厂厂长乔纳斯在普吉岛从事航海、造船已经26年。他说：“像凤凰号这样高度的多层结构游船，为了降低重心，提高稳定性，船的宽度应该更大一些。”

国内某旅游网站截图

凤凰号注册文件

凤凰号共4层，每层设置了不同的舱室和功能区。刘芯上船参观过，底舱是厨房，一层甲板是潜水装备区和餐厅，二层有一个封闭的“豪华”包间，里面铺有地板，设有空调和ktv，最多能装30人左右，三层则为露天甲板。

这样规模的船在查龙码头算是大的。在刘芯经营的船只中，小的只能载30人，多的也只能容纳60人，都没法和凤凰号相比。所以凤凰号一出厂，就是查龙码头的佼佼者，吸引了很多游客的关注。 主打潜水的凤凰号，很快树立起了自己的口碑。

王晴（化名）是一位潜水爱好者，同时是海洋环保组织的成员之一，环保组织在泰国珊瑚岛有保育工作和海洋环保合作。早在凤凰号下海之前，王晴就认识张文豪和一些潜水爱好者。 她说，张文豪为海洋环保工作提供了不少支持。

王晴在选择潜水船只的时候，会格外注意船只的新旧和设施好坏，大多数情况下都会选择资深朋友推荐的潜水游船。因为有不少潜水的朋友在朋友圈宣传过凤凰号，王晴很早就留意到它，“船的老板（张文豪）是潜水员，并且也是海洋保护者，跟他和他的潜水团队出海的话会比较信任。”

今年2月，王晴本来计划随凤凰号出海潜水，但因为有事儿错过了。

“零元团”与“自由行”

凤凰号沉没后，泰国官方曾表示，发生事故的游客为非法“零元团”，并且称凤凰号所属公司不顾警告执意出海。这让凤凰号上的幸存者黄俊雄感到荒谬，“我和朋友都是自由行，跟团费根本扯不上边啊！”

黄俊雄一行六人来自广东汕尾，他们把泰国作为出国旅游的第一站。与黄俊雄同行的有他的姐姐和同学，大家都是邻居发小，在曼谷旅游之后来到了普吉岛。

泰国的落地签十分方便。正常情况下，只要持有返程机票订单，一张照片，签证费，在普吉岛的机场只需十几分钟，就可以入境了。

下飞机后，一路上都能看到中文的指引路牌。在曼谷和普吉，大部分便利店都可以使用微信或者支付宝付款，服务员也多能用简单的中文交流。泰国算是一个可以“说走就走”的目的地，这也是很多中国人选择泰国作为出国旅行第一站的原因。

在著名景点曼谷的火车道市场，黄俊雄他们六个人沿铁道边坐下，周围就是花花绿绿的水果摊。黄俊雄让路人帮他们拍了张照片，谁都没有想到，这成了六个人的最后一张合影。

黄俊雄一行六人的最后一张合影（左一为黄俊雄）

7月4日，黄俊雄一行人从曼谷来到普吉岛，准备第二天出海。黄俊雄至今也不知道出海的行程是在哪个平台定的，一切都由他的同学在网上包办，他只知道，出海的价格每人大概三四百元。

张文豪曾对媒体说，自己家的产品部分会在淘宝上销售，另外的一些平台由妻子陈雅婷负责，他自己负责潜水的安排。

像张文豪和陈雅婷这样的船主是旅游产品的经营者，他们可以选择自己销售给游客，也可以承包给刘芯这样的中间商。刘芯需要做的，就是把自己大批采购的旅游产品转给类似于淘宝、携程、蚂蜂窝这样的平台，平台适当的加价，最终卖给黄俊雄这样的游客。

刘芯说，所有的经营风险都由自己这样的中间商承担，他差不多能赚得15%到20%的利润，“大头，还是让船主赚去了。”

刘芯不知道凤凰号的经营管理是否也转包给第三方，但是无论转让与否，想要收回一艘新船的成本至少要用三四年的时间。

按照凤凰号的体量，每出海一次的油费大概要两三万泰铢，加上各种成本，按照凤凰号九十多人的载客数量，摊在每位游客身上的最低成本价至少要1000泰铢，合人民币200元左右。如此算来，黄俊雄所花的三四百元，算是在合理范围内。

黄俊雄一行六人，只有他一个人幸存

为了不淋坏地板，让游客脱下救生衣

随着旅游人数的不断增加，泰国旅游的安全问题开始显现。

世界经济论坛（WEF）公布的2017旅游与竞争力报告显示，在参加排名的136个旅游地中，泰国被列为安全和安保第118位。

在灾难发生之后，关于7月5日当地的天气预报以及出海管制问题，一直是各方争议的焦点。

刘芯告诉北京青年报（ID：beijingqingnianbao）记者，在实际操作中，游船能不能出海要看气象部门是否有明确的禁行通知，如果气象部门预测到不利于航行的风浪、暴雨，会下发明确的预警，禁止航行。

码头旗是刘芯确定是否出航的另外一个参照。在当地的查龙码头，绿色旗子代表天气稳定、可以出海，红色旗子则代表海面风浪较大，需谨慎出航。

在记者实地走访中，7月5日到底挂了红旗还是绿旗，说法各种各样。

在查龙码头，一位身穿白色制服的安保人员称，5日早晨，自己曾在码头值班，挂的是红旗。来自自由号游船的女厨师则说，自己看到的是绿旗。随后记者再次向白色制服保安核实，他不肯回答。在码头海岸厅办公室里，工作人员也不肯提供当天的记录。

对7月5日当天早晨的情况，张文豪和刘芯都称没有收到过天气预警，码头挂出的是绿旗。自由号船员和船长也证实，查龙码头悬挂的是绿旗。

刘芯记得，那天码头有太阳，自己承包的7艘游船和凤凰号一样，都选择了出海。据估算，7月5日当天，大约有80艘游船从查龙码头出港。

关于7月5日的天气，黄俊雄的记忆和刘芯有些偏差。他记得那天早晨零星下过雨，不过在码头看不到多大的风浪，他们按计划登上了凤凰号。船员给游客发了救生衣，并且现场教大家救生衣的使用方法，但是从没有人讲过，在凤凰号上还有两个救生艇。

黄俊雄说，凤凰号的船舱很干净，船舱和包厢地面是木质的。为了保证舱内地板不被水淋坏，船员建议游客在进入船舱时把救生衣脱下来放到舱门门口。因为自己容易晕船，所以黄俊雄站在了甲板上。

这次六人行很难得，同行的姐姐已经成家生娃，拜把子的哥哥也有了自己的家庭。二十天多天前，几个人就开始计划这次旅行。在遇到风浪之前，六个人对这次泰国之旅都很满意，相约回国后还要一起去云南、西藏。

凤凰号沉船

泰国时间7月5日下午4点，刘芯收到了气象部门的预警通知。通知上说，由于有风暴经过安达曼海，普吉岛等地区海域会受到影响，届时会出现2至3米的海浪，下雨的地区海浪可能大于3米，建议小型游船不要出航。

刘芯马上联系自己的7艘游船，其中3艘已经开出皇帝岛有一段距离，准备迎着风浪往码头赶。另外4艘刚刚离港，准备返回皇帝岛等待。此时，黄俊雄乘坐的凤凰号，也已经在返回的途中。

船长和船员先上了救生艇

黄俊雄记得，从皇帝岛返航之前，船上的工作人员曾提醒，回程的时候浪会有些大，让大家做好心里准备。

临行前，黄俊雄抬头看见天空像是被分为黑白两半，皇帝岛上空很亮，海面上却是黑森森的。事后回想，黄俊雄认为，船员既然知道会有风浪，就应该在皇帝岛等待返航。

来不及后悔，凤凰号在行驶至一半的时候，大风浪开始肆虐。黄俊雄是为数不多的站在甲板上的人，赤裸的上身开始被风吹的很冷，他回到舱内取了毛巾裹住身体，又回到一层甲板上。

在甲板上，黄俊雄看到了一些舱内游客看不到的情景。一位船员从底舱跑上来，手指膝盖跟船长说着什么，黄俊雄从船员慌张的表情里猜测，船员的意思应该是“水已经过了膝盖”。

不久之后，凤凰号开始向一侧倾斜，他跟着所有的船员往倾斜的反方向跑，船员在试图用体重压住倾倒的凤凰号。黄俊雄死死拽住栏杆，这时候他听见有船员呼唤大家往舱外跑。闻声而出的游客被惯性带着往倾斜的方向倒去，一定程度上加速了凤凰号倾斜的速度。

与此同时，浪打上来，舱内逃出的游客又被水冲了回去。其中，很多人没来得及穿上救生衣。黄俊雄认为，船员通知游客出舱的时候，已经晚了。

查龙码头的船舶交通管理系统就设置在码头的海岸厅。在这个系统里，可以监控到所有从港口出发的船只，如果发现问题，最快的求救方式，是船长通过船上的对讲设备联系码头。

据在该系统值班的工作人员表示，7月5号那天，管理系统中心没有接到凤凰号的任何呼救。可能由于风浪过大信号不好，凤凰号的位置一度从定位系统中消失。

刘芯每五分钟就和自己租的船只沟通一次，有一艘船隐约看到了倾覆的凤凰号，“从翻船到沉船，也就五分钟。”由于海面上情况复杂，刘芯的船员还是决定先把游客先送上岸再返回去救援。

黄俊雄感觉凤凰号倾覆的速度要更快一些。从他抓住栏杆爬到船体中间，再到跳海逃生，感觉只是一分钟的事情。船舱的玻璃不知道是被敲碎还是被浪打碎，黄俊雄脸上、腿上、脚上，到处都玻璃划伤。直到掉进海里，他才看到有两艘救生艇。

按照泰国的规定的，乘客量大于30人以上的游船都要配备救生艇，刘芯记得，凤凰号那么大的船，配备标准是最少两艘救生艇。

泰方事后核实，凤凰号当日载客89人，船员和导游12人，总计101人。凤凰号上配备了两艘救生艇。查龙码头另一艘游船的船长表示，他船上的救生艇和凤凰号是同一款式，上面的标注为可容纳25人。

凤凰号同款救生艇，可容纳25人

当黄俊雄努力往救生艇游时，他看到船员和船长已经在上面了。“为什么他们都成功逃脱了？”，黄俊雄认为，船员和船长在整个过程的处理存在问题。

刘芯认为，天气突变无疑是造成游船倾覆的主要原因，但“毕竟那么多艘船只有它翻了”，不排除船只质量、船长失误和船员失职的可能性。

凤凰号沉没之后，查龙码头安静了不少。气象部门发布预警，建议12号之前尽量不要出港，大部分写有中文的潜水公司大门紧闭，门口贴着“close”的标识。刘芯忙着调整7艘船的订单，他可能要损失不少收入。

黄俊雄获救后，被安置在了当地医院。所在楼层露台垃圾桶里的烟头，多半是他抽的，除了他以外，五位同行的伙伴，无一生还。

前一晚，黄俊雄又梦到了姐姐、哥哥，以及同行的其他几人。他们开车出去玩，黄俊雄停车的功夫，其他人都不见了。

“头七”那天，黄俊雄来到码头祭奠遇难者

7月11日，凤凰号倾覆的第七天，黄俊雄身上的伤口没有愈合，玻璃刺穿的脚趾还穿不上鞋袜，他执意坐着轮椅来到码头的祭奠现场。

面对着此时已经风平浪静的大海，黄俊雄光着脚、跪了下来。

责任编辑：桂强