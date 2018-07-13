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普吉翻船幸存者：船长和船员先上救生艇

普吉翻船幸存者：船长和船员先上救生艇
2018年07月13日 12:35 北京青年报
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　　原标题：普吉沉船调查

　　当黄俊雄努力游向救生艇时，他看见，凤凰号的船员和船长已经在上面了。

　　泰国当地时间7月5日下午5点45分左右，包括凤凰号在内，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域，突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至11日，事故已造成47人死亡，其中46具遗体完成打捞，有3具遗体有待家属确认身份。

对于凤凰号的打捞工作仍在进行中对于凤凰号的打捞工作仍在进行中

　　中泰“夫妻店”

　　凤凰号是伴随着泰国旅游业的巅峰诞生的。

　　从1988年至今，中国游客赴泰游人次不断刷新纪录，从初期每年上万人次，发展至2017年超过980万人次，为泰国带来超过5290亿泰铢的收入。

　　2013年至2015年，是赴泰中国游客增长最快的年头。 就在那两年，原本在国内做旅游的刘芯（化名）顺势挤进了普吉岛的“旅游圈”。那时，他认识了后来成为凤凰号泰国籍老板的陈雅婷，以及她的丈夫张文豪。 

　　2015年，陈雅婷还是另外一家潜水公司的OP（订单处理员），张文豪则是那家公司的潜水教练。刘芯因为给客户订购该公司的潜水旅游项目，所以与二人结识。 

　　对于他们而言，呈几何倍数增长的普吉岛游客带来了更大的商机。 

　　起初，刘芯只是帮助中国旅行社和泰国船主牵线搭桥，从中赚取一些差价。但他发现，随着经济的发展，近年来中国游客对品质的要求越来越高，个性定制旅游开始增多，而泰国船主的经营和服务能力满足不了中国游客对餐食、住宿及语言的要求。

　　刘芯在国内做旅游出身，有很多想法和经验。但他说，泰国为了保护本国旅游业发展，禁止外国人全资在当地开办旅行公司。

　　刘芯想到了一个办法：从有资质的泰国船主那里租用船只的使用权，经营的风险由刘芯自己承担，之后，他再把旅游产品卖给国内的携程、蚂蜂窝这类旅游平台。

　　现在，大部分针对中国游客的船主都会采取这种“中泰”合作的方式去经营。

当地一些潜水公司已经暂时关闭当地一些潜水公司已经暂时关闭

　　刘芯说，陈雅婷和张文豪开的是“夫妻店”。2016年，前公司解散后，拥有泰国国籍的陈雅婷在8月注册了TC BLUE DREAM公司（以下简称TC公司），她和张文豪完成了从员工到管理者的改变。 

　　2017年，张文豪和陈雅婷拥有了他们的第一艘船——凤凰号。2018年，刘芯的事业也蒸蒸日上，他和泰国本地的船家合作，已经掌管着六七条游船的游船服务和管理。

　　码头的“佼佼者”凤凰号

　　张文豪在接受媒体采访时表示，凤凰号是一艘全新打造的船，外形好看，装修精美，船造了一年多才出厂。

　　泰国海事局官员Phuripat Theerkulpisut向媒体证实，这艘本地船厂打造的凤凰号通过了船只质量检查，取得了相关执照，并且是一艘只有10个月船龄的新船。 

　　根据国内一些大型旅游网站的介绍，“凤凰”号游船长38米、宽8米，限载人数120人。但是据澎湃新闻报道，凤凰号的注册文件显示，这艘游船长29.13米，宽6.5米，高3.5米。

　　来自北欧的资深船厂厂长乔纳斯在普吉岛从事航海、造船已经26年。他说：“像凤凰号这样高度的多层结构游船，为了降低重心，提高稳定性，船的宽度应该更大一些。”

国内某旅游网站截图国内某旅游网站截图
凤凰号注册文件凤凰号注册文件

　　凤凰号共4层，每层设置了不同的舱室和功能区。刘芯上船参观过，底舱是厨房，一层甲板是潜水装备区和餐厅，二层有一个封闭的“豪华”包间，里面铺有地板，设有空调和ktv，最多能装30人左右，三层则为露天甲板。 

　　这样规模的船在查龙码头算是大的。在刘芯经营的船只中，小的只能载30人，多的也只能容纳60人，都没法和凤凰号相比。所以凤凰号一出厂，就是查龙码头的佼佼者，吸引了很多游客的关注。 主打潜水的凤凰号，很快树立起了自己的口碑。

　　王晴（化名）是一位潜水爱好者，同时是海洋环保组织的成员之一，环保组织在泰国珊瑚岛有保育工作和海洋环保合作。早在凤凰号下海之前，王晴就认识张文豪和一些潜水爱好者。 她说，张文豪为海洋环保工作提供了不少支持。

　　王晴在选择潜水船只的时候，会格外注意船只的新旧和设施好坏，大多数情况下都会选择资深朋友推荐的潜水游船。因为有不少潜水的朋友在朋友圈宣传过凤凰号，王晴很早就留意到它，“船的老板（张文豪）是潜水员，并且也是海洋保护者，跟他和他的潜水团队出海的话会比较信任。”

　　今年2月，王晴本来计划随凤凰号出海潜水，但因为有事儿错过了。

　　“零元团”与“自由行” 

　　凤凰号沉没后，泰国官方曾表示，发生事故的游客为非法“零元团”，并且称凤凰号所属公司不顾警告执意出海。这让凤凰号上的幸存者黄俊雄感到荒谬，“我和朋友都是自由行，跟团费根本扯不上边啊！” 

　　黄俊雄一行六人来自广东汕尾，他们把泰国作为出国旅游的第一站。与黄俊雄同行的有他的姐姐和同学，大家都是邻居发小，在曼谷旅游之后来到了普吉岛。 

　　泰国的落地签十分方便。正常情况下，只要持有返程机票订单，一张照片，签证费，在普吉岛的机场只需十几分钟，就可以入境了。 

　　下飞机后，一路上都能看到中文的指引路牌。在曼谷和普吉，大部分便利店都可以使用微信或者支付宝付款，服务员也多能用简单的中文交流。泰国算是一个可以“说走就走”的目的地，这也是很多中国人选择泰国作为出国旅行第一站的原因。 

　　在著名景点曼谷的火车道市场，黄俊雄他们六个人沿铁道边坐下，周围就是花花绿绿的水果摊。黄俊雄让路人帮他们拍了张照片，谁都没有想到，这成了六个人的最后一张合影。 

黄俊雄一行六人的最后一张合影（左一为黄俊雄）黄俊雄一行六人的最后一张合影（左一为黄俊雄）

　　7月4日，黄俊雄一行人从曼谷来到普吉岛，准备第二天出海。黄俊雄至今也不知道出海的行程是在哪个平台定的，一切都由他的同学在网上包办，他只知道，出海的价格每人大概三四百元。 

　　张文豪曾对媒体说，自己家的产品部分会在淘宝上销售，另外的一些平台由妻子陈雅婷负责，他自己负责潜水的安排。 

　　像张文豪和陈雅婷这样的船主是旅游产品的经营者，他们可以选择自己销售给游客，也可以承包给刘芯这样的中间商。刘芯需要做的，就是把自己大批采购的旅游产品转给类似于淘宝、携程、蚂蜂窝这样的平台，平台适当的加价，最终卖给黄俊雄这样的游客。 

　　刘芯说，所有的经营风险都由自己这样的中间商承担，他差不多能赚得15%到20%的利润，“大头，还是让船主赚去了。” 

　　刘芯不知道凤凰号的经营管理是否也转包给第三方，但是无论转让与否，想要收回一艘新船的成本至少要用三四年的时间。 

　　按照凤凰号的体量，每出海一次的油费大概要两三万泰铢，加上各种成本，按照凤凰号九十多人的载客数量，摊在每位游客身上的最低成本价至少要1000泰铢，合人民币200元左右。如此算来，黄俊雄所花的三四百元，算是在合理范围内。

黄俊雄一行六人，只有他一个人幸存黄俊雄一行六人，只有他一个人幸存

　　为了不淋坏地板，让游客脱下救生衣 

　　随着旅游人数的不断增加，泰国旅游的安全问题开始显现。 

　　世界经济论坛（WEF）公布的2017旅游与竞争力报告显示，在参加排名的136个旅游地中，泰国被列为安全和安保第118位。 

　　在灾难发生之后，关于7月5日当地的天气预报以及出海管制问题，一直是各方争议的焦点。 

　　刘芯告诉北京青年报（ID：beijingqingnianbao）记者，在实际操作中，游船能不能出海要看气象部门是否有明确的禁行通知，如果气象部门预测到不利于航行的风浪、暴雨，会下发明确的预警，禁止航行。 

　　码头旗是刘芯确定是否出航的另外一个参照。在当地的查龙码头，绿色旗子代表天气稳定、可以出海，红色旗子则代表海面风浪较大，需谨慎出航。 

　　在记者实地走访中，7月5日到底挂了红旗还是绿旗，说法各种各样。

　　在查龙码头，一位身穿白色制服的安保人员称，5日早晨，自己曾在码头值班，挂的是红旗。来自自由号游船的女厨师则说，自己看到的是绿旗。随后记者再次向白色制服保安核实，他不肯回答。在码头海岸厅办公室里，工作人员也不肯提供当天的记录。 

　　对7月5日当天早晨的情况，张文豪和刘芯都称没有收到过天气预警，码头挂出的是绿旗。自由号船员和船长也证实，查龙码头悬挂的是绿旗。

　　刘芯记得，那天码头有太阳，自己承包的7艘游船和凤凰号一样，都选择了出海。据估算，7月5日当天，大约有80艘游船从查龙码头出港。 

　　关于7月5日的天气，黄俊雄的记忆和刘芯有些偏差。他记得那天早晨零星下过雨，不过在码头看不到多大的风浪，他们按计划登上了凤凰号。船员给游客发了救生衣，并且现场教大家救生衣的使用方法，但是从没有人讲过，在凤凰号上还有两个救生艇。 

　　黄俊雄说，凤凰号的船舱很干净，船舱和包厢地面是木质的。为了保证舱内地板不被水淋坏，船员建议游客在进入船舱时把救生衣脱下来放到舱门门口。因为自己容易晕船，所以黄俊雄站在了甲板上。

　　这次六人行很难得，同行的姐姐已经成家生娃，拜把子的哥哥也有了自己的家庭。二十天多天前，几个人就开始计划这次旅行。在遇到风浪之前，六个人对这次泰国之旅都很满意，相约回国后还要一起去云南、西藏。 

凤凰号沉船凤凰号沉船

　　泰国时间7月5日下午4点，刘芯收到了气象部门的预警通知。通知上说，由于有风暴经过安达曼海，普吉岛等地区海域会受到影响，届时会出现2至3米的海浪，下雨的地区海浪可能大于3米，建议小型游船不要出航。 

　　刘芯马上联系自己的7艘游船，其中3艘已经开出皇帝岛有一段距离，准备迎着风浪往码头赶。另外4艘刚刚离港，准备返回皇帝岛等待。此时，黄俊雄乘坐的凤凰号，也已经在返回的途中。                                 

　　船长和船员先上了救生艇

　　黄俊雄记得，从皇帝岛返航之前，船上的工作人员曾提醒，回程的时候浪会有些大，让大家做好心里准备。

　　临行前，黄俊雄抬头看见天空像是被分为黑白两半，皇帝岛上空很亮，海面上却是黑森森的。事后回想，黄俊雄认为，船员既然知道会有风浪，就应该在皇帝岛等待返航。 

　　来不及后悔，凤凰号在行驶至一半的时候，大风浪开始肆虐。黄俊雄是为数不多的站在甲板上的人，赤裸的上身开始被风吹的很冷，他回到舱内取了毛巾裹住身体，又回到一层甲板上。 

　　在甲板上，黄俊雄看到了一些舱内游客看不到的情景。一位船员从底舱跑上来，手指膝盖跟船长说着什么，黄俊雄从船员慌张的表情里猜测，船员的意思应该是“水已经过了膝盖”。 

　　不久之后，凤凰号开始向一侧倾斜，他跟着所有的船员往倾斜的反方向跑，船员在试图用体重压住倾倒的凤凰号。黄俊雄死死拽住栏杆，这时候他听见有船员呼唤大家往舱外跑。闻声而出的游客被惯性带着往倾斜的方向倒去，一定程度上加速了凤凰号倾斜的速度。 

　　与此同时，浪打上来，舱内逃出的游客又被水冲了回去。其中，很多人没来得及穿上救生衣。黄俊雄认为，船员通知游客出舱的时候，已经晚了。 

　　查龙码头的船舶交通管理系统就设置在码头的海岸厅。在这个系统里，可以监控到所有从港口出发的船只，如果发现问题，最快的求救方式，是船长通过船上的对讲设备联系码头。 

　　据在该系统值班的工作人员表示，7月5号那天，管理系统中心没有接到凤凰号的任何呼救。可能由于风浪过大信号不好，凤凰号的位置一度从定位系统中消失。 

　　刘芯每五分钟就和自己租的船只沟通一次，有一艘船隐约看到了倾覆的凤凰号，“从翻船到沉船，也就五分钟。”由于海面上情况复杂，刘芯的船员还是决定先把游客先送上岸再返回去救援。 

　　黄俊雄感觉凤凰号倾覆的速度要更快一些。从他抓住栏杆爬到船体中间，再到跳海逃生，感觉只是一分钟的事情。船舱的玻璃不知道是被敲碎还是被浪打碎，黄俊雄脸上、腿上、脚上，到处都玻璃划伤。直到掉进海里，他才看到有两艘救生艇。 

　　按照泰国的规定的，乘客量大于30人以上的游船都要配备救生艇，刘芯记得，凤凰号那么大的船，配备标准是最少两艘救生艇。

　　泰方事后核实，凤凰号当日载客89人，船员和导游12人，总计101人。凤凰号上配备了两艘救生艇。查龙码头另一艘游船的船长表示，他船上的救生艇和凤凰号是同一款式，上面的标注为可容纳25人。

凤凰号同款救生艇，可容纳25人凤凰号同款救生艇，可容纳25人

　　当黄俊雄努力往救生艇游时，他看到船员和船长已经在上面了。“为什么他们都成功逃脱了？”，黄俊雄认为，船员和船长在整个过程的处理存在问题。 

　　刘芯认为，天气突变无疑是造成游船倾覆的主要原因，但“毕竟那么多艘船只有它翻了”，不排除船只质量、船长失误和船员失职的可能性。 

　　凤凰号沉没之后，查龙码头安静了不少。气象部门发布预警，建议12号之前尽量不要出港，大部分写有中文的潜水公司大门紧闭，门口贴着“close”的标识。刘芯忙着调整7艘船的订单，他可能要损失不少收入。 

　　黄俊雄获救后，被安置在了当地医院。所在楼层露台垃圾桶里的烟头，多半是他抽的，除了他以外，五位同行的伙伴，无一生还。 

　　前一晚，黄俊雄又梦到了姐姐、哥哥，以及同行的其他几人。他们开车出去玩，黄俊雄停车的功夫，其他人都不见了。

 “头七”那天，黄俊雄来到码头祭奠遇难者 “头七”那天，黄俊雄来到码头祭奠遇难者

　　7月11日，凤凰号倾覆的第七天，黄俊雄身上的伤口没有愈合，玻璃刺穿的脚趾还穿不上鞋袜，他执意坐着轮椅来到码头的祭奠现场。

　　面对着此时已经风平浪静的大海，黄俊雄光着脚、跪了下来。

点击进入专题：
泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：桂强

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