四川江安爆燃致19死：涉事公司股东正接受调查

原标题：四川江安爆燃事故追踪：涉事公司股东正接受官方调查

7月13日，宜宾恒达科技有限公司股东之一的陈静霜接受上游新闻记者（全国新闻热线：M17702387875@163.com）采访时说，他正在安监局接受调查。

宜宾恒达科技有限公司的股权结构。

该公司另一股东上海升华医药科技有限公司已派员抵四川进行事故的处理。

7月12日18时30分左右，位于四川省宜宾市江安县阳春镇工业园的恒达科技有限公司发生一起爆燃事故，事故已造成19人死亡，12人受伤。

宜宾恒达科技有限公司资料显示，该公司占地25亩，总投资5000万元，主要生产化学用品5-硝基间苯二甲酸、2-（3-氯磺酰基-4-氯苯甲酰）苯甲酸，投产后将形成年产5-硝基间苯二甲酸2000吨和2-（3-氯磺酰基-4-氯苯甲酰）苯甲酸300吨的生产能力。

工商登记信息显示，该公司最大股东叫张永兵，出资400万，出资比例为40%。

其他股东为：李勇，占比30%；上海升华医药科技有限公司，占比20%；陈静霜和李光辉各占比5%。

该公司现任执行董事张永灿此前曾出资600万元，但在去年8月退出股东之列。他曾担任过泸州炬阳化工有限公司（已注销）总经理、泸州美城环保设备有限公司法定代表人。

陈静霜曾是泸州江阳润泰化工有限公司的法人，目前该公司处于吊销未注销的状态。

作为恒达科技有限公司股东之一的上海升华医药科技有限公司工作人员介绍，7月13日一早，公司已安排人员赶赴四川进行事故处理。

上游新闻记者 曲鸿瑞

责任编辑：桂强