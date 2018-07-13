民航局：还有6家航司未修改涉台标注 将敦促整改

原标题：民航局要求外航网站对将港澳台地区列为“国家”进行整改

7月13日，民航局召开的新闻发布会上，针对多家外国航空公司将港澳台地区列为“国家”的行为，民航局在新闻发布会上回应，涉事的44家外国航空公司中已有38家完成整改，剩余6家由于技术原因等仍在申请延期整改，最后延期整改时间为7月25日，民航局将继续密切关注并敦促剩余6家公司按期完成整改。（记者 程春雨 编辑 郭世浩）

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