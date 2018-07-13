台公布岛内政党财产状况 国民党189亿高居榜首

原标题：台内政部门公布2017年岛内政党财产状况 国民党189亿台币高居榜首

国民党旧党部大楼被“党产会”认定为“不当党产”（图片来源：《自由时报》）

[环球网综合报道]台当局内政部门13日公布2017年度的政党财产、财务状况，部门“常务次长”林慈玲表示，国民党财产共189亿8251万元（新台币，下同）、民进党7亿6943万元、“时代力量”2758万元，国民党财产高居全台政党第一。

据台湾“中央社”7月13日报道，台内政部门当日上午召开记者会，公布2017年度的政党财产和财务状况，林慈玲表示，扣除已解散或撤销备案的33个政党，有301个政党应办理申报，163个政党已提出申报。其中95个报送的资料符合“政党法”规定，合格率31.6%。

但至今资料仍待补正共有68个政党及138个政党尚未办理申报，应于2019年1月15日前补正；此外，截至6月底，共有95个政党无法取得联系。

林慈玲称，包括政党财产、财务状况、不动产等项目在内，中国国民党共新台币189亿8251万元、民主进步党7亿6943万元、“时代力量”2758万元、新党1614万元，国民党财产仍位居第一。

台内政部门也表示，为促进政党财务公开，2017年12月6日公布施行的“政党法”，除了明文规范政党收入来源，也赋予政党申报财务的义务，规定应该在每年5月31日前，向内政部门提出上一年度财产、财务状况决算书表，内政部则在受理截止后45天内公开申报情形。

内政部门也称，这次财务申报不合格的68个政党中，主要是包括未依“政党法”规定办理会计师查核签证、未使用正确格式、填报数字明显错误等。

若不依法定方式申报，经通知限期申报仍未申报者，可依法处100万元以上、500万元以下罚金；经通知限期补正而未补正，或经补正后仍不符规定者，可处20万元以上、100万元以下罚金。

责任编辑：桂强