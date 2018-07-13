甘肃武威市委原书记被查 任上发生记者被抓事件

原标题：甘肃武威市委原书记火荣贵被查，任上发生“记者被抓”事件

火荣贵

7月13日早间，甘肃廉政网发布消息称，曾在2011年1月至2017年4月担任甘肃武威市委书记的火荣贵涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

2016年年初，武威曾发生“记者被捕事件”，一度引发全国新闻人的关注

当年1月7日、8日，《兰州晨报》《兰州晚报》和《西部商报》驻武威的三名记者先后失联。1月25日，凉州区人民检察院依法决定，三家报社的三名记者涉嫌敲诈勒索罪，分别被批捕、移送起诉、继续侦查。

2月6日上午11时30分，甘肃省人民检察院在其新浪官方微博发布了《关于对“张永生涉嫌敲诈勒索案”核查情况的通报》。

通报称，1月7日，凉州区公安局民警在对张永生涉嫌嫖娼留置盘问过程中，发现张永生系2016年1月4日武威市公安局批转的举报信中的被举报人，遂就举报信反映的敲诈勒索问题同步进行盘问。1月8日，凉州区公安局以涉嫌敲诈勒索罪对张永生立案侦查，并于1月18日提请批准逮捕。

通报显示，1月25日，凉州区检察院决定对张永生批准逮捕。经核查证实，2009年3月以来，张永生利用其《兰州晨报》记者身份，以报道负面新闻对多个单位和个人进行要挟，其中敲诈勒索人民币5000元的犯罪事实清楚，证据充分，张永生供认不讳，并有证人证言及同步录音录像资料相互印证。

关于张永生涉嫌嫖娼问题。经核查证实，1月7日16时许，张永生独自进入西津洗浴广场，在307包房内接受了异性李某某提供的服务。核查工作组认为，凉州区公安局以张永生有嫖娼违法行为进行行政处罚，事实不清，证据不足。已建议甘肃省公安厅调查处理。

此前，上游新闻曾报道，有网友爆料称，三名失联记者曾深挖武威“巧克力女孩”事件，并怀疑记者失联与此事有关。

对此，武威警方回应称，三人并非涉及金昌市一名女生偷窃超市巧克力跳楼自杀事件，而是因为在武威采访时，三人打配合，“涉嫌敲诈政府和个人，已被刑事拘留”。

当时，张永生被公安抓捕的理由几经多变：一是警方于14日向《兰州晨报》通报所说，张永生是在洗浴城涉嫌嫖娼被抓；二是当地宣传部门向省有关部门汇报时所说，张永生是警方在办案过程中发现其违法线索被抓；三是《武威日报》在19日的通报中所说，张永生自述是当地警方在治安大清查中因违法被抓；四是据家属转述会见过张永生的辩护律师的说法，张永生对律师说自己是在当地西关大街上被抓……

2016年3月7日，十二届全国人大四次会议甘肃团组开放。全国人大代表、时任甘肃省人民检察院检察长路志强就此前发生的“甘肃武威记者被抓”事件接受媒体采访。

他表示，张永生涉嫌敲诈勒索的问题，目前认定的5000元金额，共涉及4起事实。由于案件还在办理过程中，4起敲诈勒索还不宜公开，但肯定有事实根据。

对于张永生涉嫌嫖娼的问题，路志强透露，因事实不清，证据不足，公安机关已对抓捕他的相关责任人做了停职处理，同时进行了诫勉谈话。张永生本人也在取保候审后领取赔偿金1098元。目前，此案仍在继续侦查中，最终结果将会适时公布。

2016年5月19日，武威市凉州区人民检察院官方微博发布消息称，凉州区检察院对记者张永生作出不起诉决定。

消息称，2016年5月19日，凉州区人民检察院对张永生涉嫌敲诈勒索一案审查终结。因张永生犯罪情节轻微，认罪悔罪，积极退赃，根据我国《刑事诉讼法》第一百七十三条二款之规定，对其作出不起诉决定，并已公开宣布。张永生表示服从检察机关的决定。

之后，2017年4月，曾一度传出“甘肃武威市委书记火荣贵免职后被省纪委带走”的消息——16日，一条关于火荣贵的信息在朋友圈广泛流传：2016年抓捕《兰州晨报》、《兰州晚报》、《西部商报》三记者的甘肃武威市委书记火荣贵昨日下午被免职。据称已被省纪委带走。其秘书一个多月前已被抓。

武威市委值班室、武威市外宣办工作人员告诉上游新闻记者，火荣贵被带走调查的消息是谣传。武威市外宣办透露，火荣贵实际是被调到甘肃省政协任职，但官方尚未对外公布这一消息。

官方简历显示，火荣贵从2017年4月起不再担任武威市委书记，

责任编辑：桂强