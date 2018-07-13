数据显示：上半年天津实现人才净流入 近半来自京

原始来源信息：张璐/微信公号“天津日报”

2018年5月18日，天津，“海河英才”引进落户办证大厅外大排长龙。视觉中国 资料

据BOSS直聘昨天在津发布的数据显示，天津48.4%的岗位由用人部门亲自招聘，其中1.7%的岗位由企业CEO直接招募。2018年上半年，大量人才涌入天津，天津市人才供需比1.12，人才流入率为1.01，实现了人才净流入，求职市场人才供给充足。其中，主要人才流入来源城市为北京，占比44.14%。

从2018年求职旺季全行业的人才供需情况来看，交通运输、矿产地质、房地产开发、广播影视和传统银行业是前五个人才较为饱和的行业。

互联网行业再次成为人才最紧缺行业，其中在线教育、互联网金融和企业服务三个细分领域人才稀缺程度最高。

2018年求职旺季，人才最紧缺行业的第二和第三名分别是工程施工和生活服务行业，反映出目前经济转型升级阶段的产业人才分布新趋势。2018年求职旺季，人才流入率最高的五个行业中，互联网和金融行业依然稳居前两名。

随着新兴行业的崛起以及行业间薪酬分化加剧，人才转行率正加速上升。BOSS直聘研究院数据显示，2018年，全行业人才整体转行率已达45.1%，较5年前增加近7个百分点，转行现象正变得愈发普遍，产业间的人才流动正在迅速增长。从具体行业来看，以互联网为首的高薪行业，对求职者的吸引力正越来越强。2018年，互联网行业人才吸引力指数（人才流入/流出比）已达1.41，较2015年增长20%，显著高于其他行业。

2018年旺季，随着自动化和人工智能技术在各行业中的逐步应用，一批以简单重复性工作为主的岗位人才供应出现过剩情况，以校对录入、柜员、会展活动执行、物流跟单等为代表的岗位，人才过剩程度较去年同期进一步拉大。而高新技术类岗位由于对求职者技术能力及学历要求较高，人才存量十分有限，呈现严重紧缺状态。在人才最为紧缺的前十个职位中，时下最火的大数据、人工智能、算法类岗位占据半壁江山。高新技术类岗位不仅人才严重紧缺，在薪资上也展现出碾压性优势。BOSS直聘研究院数据显示，2018年，全国技术/研发、产品岗位人才的平均薪资分别达到1.44和1.39万元，平均薪资增幅超过5%。

来源：微信公号“天津日报”

责任编辑：张玉