媒体：如果实现脱贫目标 2020年中国就没穷人了？

原标题：2020年后，谁是中国的贫困人口？

提前了解一下。

热门电影《我不是药神》中一句台词直戳人心，“世界上有一种病，叫穷病，治不好的”。

但似乎也未见得。

2017年末，中国人口13.9亿人，农村贫困人口3046万人，贫困发生率3.1%。

按照规划，到2020年，中国的目标是，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。

两个关键词，一是现行标准，二是农村人口。

如果实现脱贫目标，到2020年中国就没有穷人了吗？如果有，谁是中国的贫困人口？

谁是中国的贫困人口？

首先，需要界定何为贫困。

“一定数量的物品和服务对于个人和家庭的生存是必需的；缺乏获得这些物品和服务的经济资源或经济能力的人和家庭的生活状况，即为贫困”。北京师范大学教授、中国收入分配研究院执行院长、国务院扶贫开发领导小组专家委员会委员李实在南都公益基金会和南都观察主办的夏季论坛上说。

这里所说的贫困一般为经济贫困，而经济贫困又分为绝对贫困和相对贫困。

李实介绍，绝对贫困通常是利用一个能够满足最基本生活水平的收入标准来进行测量，低于这个标准的就属于贫困人口。

以中国为例，1978年的贫困标准是年收入100元，一直沿用到2008年，30年基本没有调整。

到了2010年，中国的贫困标准提高到了年均收入2300元。“如果按照现行标准，到2020年以后消除绝对贫困没有太大问题。”李实说。

那么，2020年以后，什么是贫困？谁是穷人？

中国农业大学教授、国务院扶贫开发领导小组专家委员会委员李小云认为，中国正在进入到一个新的贫困阶段，在这个阶段，中国的贫困日益呈现三大特点，一是区别与绝对贫困的相对贫困问题凸显；二是城乡二元差异带来留守儿童、留守妇女和留守老人问题；三是贫困的再生产。

李实进一步补充，在相对贫困标准之下，过去大家认为不那么严重的城市贫困问题，也会凸显出来。他指出，目前城市当中大概有2000万人在享受低保，而如果这些人不享受低保，就基本上属于贫困人口了。

中国发展研究基金会秘书长卢迈认为，城市化发展带来一系列社会问题，包括村一级留守儿童数量急剧上升、儿童教育和营养得不到保障；农村家庭结构逐渐不稳，离异、家暴、出走等问题频发生，农村多维贫困问题逐渐凸显。

更令人担心的是，贫困可以在代际之间传递。中国发展研究基金会山村幼儿园网站对7个省、13个县、1779个山村幼儿园共计51781名儿童的数据统计，这些儿童中有40.7%是双留守儿童，21.6%来自建档立卡户家庭，11.2%的家庭为单亲。

卢迈介绍，据调查，甘肃、贵州、新疆等贫困农村儿童的发展异常及疑似异常率是上海的3到6倍之多。

李小云强调，2020年之后，中国首先要面对的一个问题，就是原来基于消除绝对贫困思路的整个扶贫治理体系要发生变化，而这变化中最重要的内容就是要对扶贫战略进行根本性的变革。

2020年后，如何扶贫？

李实说，贫困地区贫困儿童的问题无法解决，将来就是社会的贫困。

卢迈说，现在要担心的是穷人的孩子有没有向上的通道，整个社会是否存在让底层人向上流动的空间。

李小云说，未来没有绝对的贫困，未来的穷人就是没有享受很好教育，没有很好营养，在一个不好的制度环境下生长的人。这个群体不要讲收入多少，这个群体就是未来的穷人。

由此，李小云判断，在2020年之后，扶贫战略需要转向“防贫”和“助贫”相结合的综合救助改革，其中，重点应该转向防贫投入，尤其是要通过提升农村的教育水平和教育质量以缓解贫困的生产和再生产。

卢迈对此持相同观点，他认为未来的扶贫要注重知识的传播。南都公益基金会理事长、希望工程创始人徐永光进一步讲到，对于孩子们来说，音体美是起跑线，数理化不是起跑线。因为音体美对孩子心灵的开发，情感的开发，创造力想象力的开发非常重要。

“如果音体美荒废了，就像一辆车失去了轮子，是走不远的，但这个问题在农村却普遍存在”徐永光认为，要用抢救性的思维来解决贫困的代际传递问题，“如果现在不去关注处于贫困状态当中的儿童，那么2020年之后，他们可能会是新的贫困人群。”

李实建议，未来，瞄准式扶贫要让位于普惠治理，即重点不在解决一部分人的绝对贫困问题，而在使得相对贫困人口也能够享受到公平的公共服务，整体的生活水平能够随着社会发展逐步得到改善，并且有机会和空间跳出相对贫困而进入到中等收入群体甚至高收入群体。

在全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成看来，贫困只有在大的分配格局进行相应调整的背景下才能解决得更好。他指出，中国的一次分配和二次分配都还有很大的调整空间，调整的方式要有所区分，一次分配应该采取中医调法，循序渐进地使劳动报酬的初次分配向一线劳动者倾斜，而二次分配则要采取西医调法，加强对贫困人口的权益保护。

国务院印发的《国家人口发展规划（2016-2030）》明确提出，“探索建立符合国情的贫困人口治理体系，推动扶贫开发由主要解决绝对贫困向缓解相对贫困转变，由主要解决农村贫困向统筹解决城乡贫困转变”。李实认为，这就是扶贫思路逐渐调整的表现，从绝对贫困标准换成相对贫困标准。

责任编辑：桂强