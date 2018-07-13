候选人为当村主任公然贿选 给村民发油发米还给钱

原标题：为当村主任公然贿选 候选人给村民发油发米还给钱

法制晚报·看法新闻（记者 付中）山西交城县是个贫困县，但该县下面的奈林村却出现了一起公然贿选事件：有候选人微信群通知村民在家等人上门送钱；有的钱不够超市购物券凑，不但给钱还发大米发油；甚至有人明目张胆地在选举地点附近设“发钱点”。

选举成了闹剧，但面对多次举报，镇领导却始终未进行调查，事件被媒体曝光后，当地镇党委书记、纪委书记和副镇长被交城县法院以玩忽职守罪判处有期徒刑1年，缓刑1年。

举报

有人发帖曝光 贫困县贿选村主任

今年1月20日，有人发帖曝光，称全国贫困县——交城县天宁镇奈林村，有人贿选村民当村长。随后，中国青年网报道了此事，记者实地走访时，奈林村很多村民大大方方承认自己收了钱，有人甚至称仨候选人的钱都拿了。

报道引起关注，随后，天宁镇党委书记冀某、天宁镇纪委书记闫某、天宁镇副镇长兼奈林村包村干部陈某被查。经过审理，这起罕见的公开贿选案的细节也浮出水面。

拉票

微信群明码标价 选举场地附近设发钱点

2018年1月7日，奈林村委换届选举当天，候选人指使亲友继续拉票贿选，并在选举现场附近的院落里设置发钱点，有人将车停在去选举现场的路上，拦截选民告知发钱点让选民先领钱再去投票；有人在选举现场附近高声喊叫，告诉村民不要急于投票，等领了钱再去投票，致使部分村民到发钱点领钱后才去投票。

中国青年网的报道也证实了这一点。除了往村民家送钱，此次贿选几乎公开进行，甚至在该村的村务群中公开喊话去领钱。在奈林村村务群中，一位名为“吉祥三宝麻麻”的人在群内发信息：“能保了俊生的票的人，过来领钱来”，并明码标价“一票1000”。

2018年1月，奈林村村委会换届选举，三名候选人为了当上村主任，各有“高招”。

候选人蔚某 组织亲朋采用微信群通知、上门入户发钱等方式 按每票500元或者1000元的标准给部分选民发放现金 共计发放36.4万元 蔚某的亲朋承认，选举前一两天，他们每天雇人，分片挨家挨户发钱。

候选人王某组织亲朋上门入户，按每票600元的标准给部分选民发放现金67.2万元。

候选人杜某组织亲朋上门入户，按每票500元的标准给部分选民发放现金，同时发放超市购物券（每张价值82元，可领取米、油一份），拉票贿选，共计发放27.147万元。

竞选

发钱还给购物券 竞选人争相加价

根据此前报道，此次选举结果和贿选金额高度相关。据村民讲述，一开始王某给每位村民600元，结果全村4000多票，王某一下子得了1700多票；第二天，头天没给钱的杜某觉得吃亏了，凌晨4点开始连夜给村民按照每人500元的标准发钱，还额外发放能领一袋大米、一桶油的购物券。结果第二天，杜某的选票从400票一下子蹿到1200票。

但他们最后还是失败了，最终当选村主任的是蔚某。他一开始给每位村民发500元，第二天上午翻倍，每人给1000元，结果胜出。

案发后，蔚某的一位亲属告诉民警，之所以第二天把贿选的金额抬到了每人1000元，是因为听说其他候选人也都给了村民每人五六百，这样自己的胜算不大，于是他们把面包车停在路口，遇到投票的人，就大声告诉对方不要着急投票，等会还有1000元可以领，领了再去投。

杜某的妻子则作证称，当时杜某原本把亲朋分了11组去给村民送钱，但后来得知蔚某给每位村民已经发了1000元，杜某觉得竞争不过了，就决定不再送钱，放弃了。

闹剧

选举冲突不断 落选者举报当选者

选举最终成了闹剧。因为气不过蔚某出手阔绰，王某的亲戚去闹场，和蔚家发钱的人起了冲突。

给村民发超市购物券的杜某放弃竞选后，立即打电话要求停发油和大米，这导致许多手握购物券但还没来得及领油和大米的村民与超市起了冲突。

闹得最厉害的是举报。杜某的亲朋向镇长郝某举报，称蔚某发钱拉票，并给镇领导出示了他们用手机拍摄的蔚家人给选民发钱的视频。

王某的妻子也举报，称“其他候选人发钱拉票”，但前后反映两三次，镇上也没有什么行动。

而一部分选了蔚某的村民也去举报了。原因是一开始蔚某按照每人500元发钱，后来是按照每人1000元发钱，只拿到500元的村民认为蔚某没有“一视同仁”。

推诿

多次举报媒体曝光 贿选才被查

法院查明，选举当天就有村民举报奈林村贿选，但天宁镇党委书记冀某以没有书面举报材料没法受理为由，要求举报人提供书面材料；1月15日，村民到镇政府举报，但冀某认为举报材料中的“发钱地点”“发钱人”信息不全，要求举报人完善；1月17日，举报人完善材料后再次举报，副镇长陈某向冀某汇报，冀某批示由纪检书记闫某为组长进行调查，但又以闫某在外培训为由未及时启动调查；1月19日，闫某培训结束回到镇上，但冀某却依旧未安排调查。

2018年1月20日，有人网上发帖曝光此事。1月23日，中国青年网发出报道，法院认定此事“引起社会广泛关注，造成恶劣社会影响”。

案发后，天宁镇党委书记冀某供述说，他知道奈林村一直是天宁镇的“老大难”，村里矛盾突出，因为企业占地导致利益纠纷，特别是派系斗争严重。

他说，按规定这个村应该被列为重点村，但如果列为重点村就很麻烦，县里要派驻工作队指导，所以，他们想依靠镇里自己的力量解决。

冀某表示，其看到网帖后，仍没有重视，直到1月23日发现很多网站都在转发，“才发现事情比自己想象的要复杂。”

他承认，镇党委领导组织奈林村委的换届选举工作没有完全履职到位，他工作部署不到位，行为上不规范，给全县、全市造成了负面影响，愿意接受处理。

天宁镇副镇长陈某也表示，奈林村支部和村委选举都比较激烈，“村周边企业多，村里形成了派系。”

获刑

镇领导不作为 被判玩忽职守罪

2018年5月21日，山西省交城县法院以玩忽职守罪分别判处冀某、闫某、陈某有期徒刑1年，缓刑1年。

法院认为，被告人在天宁镇奈林村换届选举工作中严重不负责任，不正确履行自己的工作职责，在换届摸底中发现奈林村家族派系势力严重、竞选矛盾突出等问题，应将奈林村列为重点难点村而未列入；对奈林村选举过程中候选人严重贿选违法行为应发现而未发现，使贿选行为没有得到及时控制，导致发生公开贿选活动；未严格执行村“两委”换届选举工作的有关政策法规，致使奈林村委换届选举委员会产生程序违法；对贿选事件发生后的信访举报问题未引起重视，对贿选举报处置不力，进一步激化矛盾，引起社会广泛关注，造成恶劣社会影响，其行为已构成玩忽职守罪。

责任编辑：张玉