洪峰或过境重庆急拆两江边灯饰:编码保存10月复装

原标题：江边部分灯饰拆除 可挽回损失千万

工人在渝中区拆除灯饰。 市照明局供图

昨日，记者从市照明局获悉，因预测今天将有较大洪峰过境重庆，为避免洪水对两江四岸堤岸灯饰设施造成破坏，从前天下午3时起，对两江四岸部分灯饰进行紧急拆除，并于昨晚完成了拆除工作。

两江四岸堤岸灯饰如何拆除？何时复装？昨日，记者在现场进行了打探。

拆除作业持续到凌晨2点

下午3点左右，记者来到南滨路长江索道段，市照明局的工作人员正在对该处长江堤岸旁的灯饰进行拆除。只见一名佩戴着安全绳索的工人翻到护栏外，将几根绳子绑在大约五米长的LED灯箱上，位于内侧的工人用扳手拧开固定灯带的螺丝，随后两名工人拉起绳子，便完成了对LED灯箱的拆除作业。

整个过程，大约需要5分钟。

“这是个熟能生巧的过程。”工人李世龙告诉记者，他们四五人为一个小分队，每个人有固定职责。在刚开始，由于对工作内容有些生疏，往往需要15分钟左右才能拆掉一个LED灯箱。随着越来越熟练，工作时间也缩短至5分钟左右。

“因为此次洪水来得特别急，我们也只能加班加点工作，尽可能地挽回损失。”李世龙说，从7月11日下午3点开始进行拆除工作后，大家一直工作到了次日凌晨2点。“这两天天气还不算太热，但大家还是会一身汗。”

几年来头一次大规模拆除

“7月11日上午，我们接到最新洪峰预测信息后，便立即决定对堤岸灯饰进行拆除。”市照明局安全督查科工作人员诸闿颜告诉记者，根据预测13日将有较大洪峰过境重庆。由于洪水涨势凶猛，预计会对两江四岸灯饰设施造成严重影响，“这些LED灯如果被水浸泡，100%会损坏，损失将会十分巨大。”

过去洪峰过境时，市照明局会根据预警洪峰水位，对安装在水位线175米以下、180米以下的灯饰进行拆除。

而此次由于事态紧急，市照明局决定对长江185米水位以下、嘉陵江186米水位以下的堤岸灯饰进行紧急拆除。此次拆除的力度，也是这些年来最大规模的拆除。

为了确保安全，市照明局在7月11日上午便对两江四岸堤岸灯饰的配电箱变进行断电。

“前几年都没遇到过这么大的洪水。”诸闿颜指着已经被洪水淹没的阶梯说，12日凌晨0点，他是站在阶梯下方的平台上。而此时，洪水已经涨了大约1.7米，并且还在持续上涨中。

预计10月中旬后复装

这些拆除的灯饰，什么时候重新照亮城市？

诸闿颜告诉记者，对于灯饰的重新安装工作主要需要满足两方面的条件：一是主汛期的结束，一般为9月30日；二是三峡库区蓄水完成，一般为10月中旬。

据了解，接近万套的各类灯具不仅会重新安装，而且还是“完璧归赵”。诸闿颜介绍，这些灯饰拆除后，通过分类和编码，梳理出它们的“身份”和“所在地”，随后存放于江北区读书梁的材料堆码厂。大约10月中旬后待水位稳定，这些灯饰会按照编码送到相应的地区进行安装。本报记者 王梓涵 刘波

责任编辑：张申