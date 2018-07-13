四川爆燃地官员：涉事公司已封锁 死亡名单正确认

原标题：19死12伤，专访四川江安爆炸所在地官员：涉事公司已封锁，死亡名单正确认

来源：中国新闻周刊

截至目前

事故已造成19人死亡，12人受伤

死亡名单正在确认

据四川省安全监管局消息，2018年7月12日18时30分左右，宜宾市江安县阳春工业园区内宜宾恒达科技有限公司发生一起爆燃事故。截至目前，事故已造成19人死亡，12人受伤。死亡名单正在确认。

《中国新闻周刊》联系到江安县阳春工业园区管委会办公室主任刘平，了解事故处理进展及燃爆发生时的现场情况。

《中国新闻周刊》：事故处理的最新进展如何？

刘平：目前正在进行DNA比对，确认死亡名单。

据管委会所知，伤亡人员中，除一名临时工厂守护人员因爆炸物飞溅起来的物体受伤，送到医院后抢救无效死亡，其余均为工厂工作人员。住宅区早已搬迁到乡镇，爆炸地点周边没有常住居民。

管委会连同下属投资公司抽调的工作人员共35人，一是负责做好相应后勤保证，二是接待伤亡人员家属，并陆续核对名单。发生爆炸的公司已经封锁，善后处置工作正在展开调查，相对顺利，部分家属已经到现场，与县里的警察成立一对一处置工作组。

工厂间有严格的安全距离，爆炸没有影响其他工厂工作。

江安县委宣传部负责对外沟通，目前还没有接到最新消息的通知，我们只知道这些。

《中国新闻周刊》：燃爆发生时，现场什么情况？

刘平：爆炸发生在7月12日18：30左右，当时宜宾恒达科技有限公司正在交接班，周边工厂大概也在交接班，附近都能感受到爆炸的震动。

当时我在管委会办公室内，因为管委会距离相对较远，听到了非常大的爆炸声，非常大，感到了震动，但也不是地震那么夸张，灯没有晃动，水杯也还在桌子上。我第一反应是：肯定是哪里出事了。马上到窗边，看到东边有浓烟，就长江下游的方向，拿起手机就往现场赶，当时还不确定具体位置，只有大概的方位。然后马上报告领导，可能工厂出现事情，有震动，需要进一步核实，领导回复说马上查证，然后领导通知了相应部门。

我是事故发生后10分钟到场，当时已经没有再听到爆炸，只看到工厂在燃烧。随后看到消防车、救护车、县领导和武警部队相继赶到。

第一件事是疏散现场人员，一部分能抢救就马上抢救，但是厂房重灾区肯定是先扑火、再救人，也怕发生二次爆炸。

当时能跑出来的人都跑出来了，跑出来的人也比较多，没有具体查人数，马上隔离开。救出来的人马上送医院。

《中国新闻周刊》：大火什么时候扑灭的？

刘平：明火得到全面控制大概是晚上11：25左右，整个工厂被隔离，全部有警戒线、隔离区，出来一个送一个到医院，基本上能够救的都送到医院，在车间里面的，一个是火势大，二是爆炸核心区，没跑出来的基本就不会再出来了。

省市县相继召开的应急处置会议，省市县领导都参加了会议，安排部署，要求第一时间摸清情况，为下一步善后处理做出安排，并到医院慰问受伤员工进行，要求管委会在一时间核实人员，核对尸体名单，核定过后，第一时间与家属进行联系。

管委会主要负责后勤保证和接待伤亡人员家属，现在正在核对伤亡名单。

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责任编辑：张申