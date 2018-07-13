原标题：宝成铁路陕西段中断 未来三天这些车次停运
封面新闻讯（记者 李智）7月13日，记者从中国铁路成都局集团公司了解到，受宝成铁路陕西境内山体崩塌水害致线路中断行车影响，7月13日至16日期间多趟列车绕行或停运。
因列车停运出行受阻的旅客可在30日内到当地火车站办理退票手续。在之前公布停运车次后，新增影响车次如下：
7月13日：
成都开1486次、K196次、K1364次、K246次，上海开K290次、扬州开K245次、太原开1485次，喀什开K454次，银川开K1615次、兰州开K858次停运；成都开T8次、K546次绕行。
7月14日：
成都开K856次、K1616次，兰州开K858次、银川开K1615次停运。
7月15日：
成都开K452次、K856次、K1616次，北京开K817次，扬州开K245次、兰州开K858次、银川开K1615次停运。
7月16日：
成都开K856次、K1616次停运。
铁路部门建议，正值防洪主汛期，受灾害性天气影响，列车运行秩序时有调整，敬请广大旅客朋友关注@西南铁路官方微博，留意站车公告或致电12306客服热线查询，及时掌握最新资讯，合理安排出行，以免耽误您的行程。
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