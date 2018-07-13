四川厂房爆燃致19死12伤 员工：投入使用不足俩月

原标题：四川江安一企业爆燃致19死12伤续：园区工作人员称事发厂房投入使用不足两个月 | 沸点

新京报快讯（记者潘佳锟 实习生刘名洋）12日傍晚，四川省宜宾市江安县阳春工业园区宜宾恒达科技有限公司发生爆燃。江安县人民政府新闻办发消息称，目前搜救工作已结束，爆燃已致19人死亡、12人受伤（受伤人员均无生命危险），原因正在调查。事发园区一名工作人员告诉记者，事发厂房2017年开工建设，今年5月才投入使用。“没想到才投入使用不到两个月的时间就出这么大事”。

记者通过查询四川省环境保护厅批复文件了解到，2017年5月，该公司确实有一个年产2300吨化工中间体项目环境影响报告书得到批复。

批复显示，该公司拟年产2300吨化工中间体项目，其中要新建生产车间3座，新建产品烘干车间和包装车间，配套建设供电供水、制冷和循环水系统、原料储罐、原料及产品库房、分析室和总控大楼等公辅及办公生活设施。项目建成后，将形成年产5-硝基间苯二甲酸2000吨和2-（3-氯磺酰基-4-氯苯甲酰）苯甲酸300吨的生产能力。项目用地25亩，总投资5000万元，其中环保投资225万元。

批复要求宜宾恒达科技有限公司严格按照报告书要求，落实和优化各项环境风险防范措施。按规范设置有害气体和可燃气体及火灾报警装置，储罐区设置围堰及事故废水收集池，确保泄漏物料或事故处置废水等截留在厂区内，不外泄外溢进入地表水。严格按照《危险化学品安全管理条例》有关要求，加强对项目储、运及使用全过程的环境风险管控，构建与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制，一旦发生事故，及时对可能影响范围内的人群实施紧急疏散，确保环境安全。

责任编辑：张玉