联合国又给马云安排一个新职位 年薪还是1美元

原标题：联合国又给马云安排了一个新职位 年薪还是1美元

文 | 张晨静

给联合国当了两年特别顾问后，马云又被委以重任了。

当地时间7月12日，联合国秘书长发言人办公室官方推特@UN Spokesperson发文称，秘书长古特雷斯宣布推出数字合作高级别小组，并任命阿里巴巴集团董事局主席马云、比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨为联合主席。这已是马云在联合国的第三份职务，而这次他的年薪依然还是1美元。

推特截图

观察者网获悉，此次推出的数字合作高级别小组，旨在通过跨领域和跨国界的合作，挖掘数字技术的社会和经济潜能，确保所有人都能受益于一个安全普惠的数字化未来。

小组将包括来自企业、民间组织和学术界的20名成员，覆盖联合国官员和来自全球17个国家的卓越领导者，有全球网络空间稳定委员会主席Marina Kaljurand，挪威、瑞士、阿联酋和博茨瓦纳等国的四位部长，“互联网之父” Vinton Cerf、诺贝尔经济学奖得主Jean Tirole等。

联合国新闻报道称，该高级别小组任期九个月，小组成员首先将于9月联合国大会召开期间在纽约举行会晤，随后再于明年1月在瑞士日内瓦进行第二次会晤，并与民间组织代表，以及总部同样设在日内瓦的国际电信联盟展开磋商。

古特雷斯指出，12日启动的高级别小组是全球首创，将“描绘数字技术发展趋势，明确机遇和挑战，并为加强数字领域的国际合作提出建议”。

马云则表示，“再过不久，所有的行业都将实现数字化，这将对生活的方方面面产生巨大的影响。全球跨部门合作对于确保人人都能享受数字时代所带来的益处至关重要。”

据了解，这已经是马云在联合国的第三份职务了。此前在2016年初，马云和挪威首相索尔贝格等被选为联合国“可持续发展目标”倡导者；2016年9月，时任联合国秘书长潘基文邀请马云出任联合国青年创业和小企业特别顾问。

此次马云所任职岗位的年薪依旧是1美元，这与他此前在联合国任职的两个岗位年薪一致。

据观察者网此前报道，马云先前连任两年的特别顾问一职，在联合国系统内部，相当于联合国秘书长助理，以区别于联合国大使等虚职，年薪为1美元。这项职务“没有额外津贴，也不参与联合国工作人员养恤基金，但因工作产生的费用将按照相关规定由联合国承担”。

针对此事，阿里巴巴官方微博于13日发文，称赞自家老板是“联合国性价比最高的‘员工’”，打三份工，年收入为1美元。

对此则有网友表示，能力越强，责任就越大。也有网友自嘲说，自己的工资终于比马云高了。

2017年，马云以联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问的身份访问非洲 图自：新华社

责任编辑：张玉