台媒:连战访陆会刘结一 盼两岸管道继续发挥作用

原标题：台媒：连战访陆会晤刘结一 盼两岸管道继续发挥作用

参考消息网7月13日报道 台媒称，中国国民党前主席、两岸和平发展基金会董事长连战7月12日晚在北京接受国台办主任刘结一宴请。据转述，连战向刘结一表达，希望两岸已签署的既有协议与管道能继续发挥作用，对台湾农民起到实质帮助。

据台湾“中央社”7月12日报道，国民党中评会主席团主席张荣恭在晚宴结束后向媒体转述双方会面内容。他表示，连战抵达北京后，刘结一与连战会晤10多分钟，接着宴请连战与随行人员。

他说，刘结一在晚宴中强调陆方非常重视连战这次访问，并重申“两岸关系好，台湾同胞才有前途”。

张荣恭说，连战透过前国民党副主席林丰正致谢词，表示近期台湾农产品滞销，如果在过去跟大陆沟通很畅通的时候，大陆可以协助台湾度过。但这两年以来，两岸关系发生一些变化，难免影响台湾农、渔民权益。

报道称，谢词中提到，2008年国民党上台后，两岸正式进入和平发展轨道，确实给两岸民众，特别是台湾民众实质利益，包括签署23项协议等。非常希望两岸这类管道，能够继续发挥作用，对台湾的果农都起到实质的帮助。

报道称，连战12日抵达北京后，第一个行程便是参加刘结一的晚宴。连战下午抵达饭店时面对媒体镜头致意并未受访，晚宴致词委由林丰正发言。

责任编辑：张迪