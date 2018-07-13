“辟谣”一年后火书记又落马了 不过这次是真的

原标题：“辟谣”一年后，火书记又落马了，这次是真的

撰文 | 孟亚旭

甘肃省纪委消息，武威原市委书记火荣贵涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

这个火书记在去年4月曾被传落马，官方辟谣称那是“谣传”，如今，他终于还是落马了。

一年前曾被传“落马”，官方辟谣

火荣贵，1962年10月生，甘肃景泰人，在甘肃省政府办公厅任职的时间跨度将近17年。

2010年1月，他由甘肃省政府副秘书长、办公厅主任任上调至武威，履新武威市委书记。2017年7月任政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任（正厅长级）。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，卸任武威市委书记后，火荣贵曾被传已经落马。

据重庆晨报报道，2017年4月16日，一条关于武威一把手的信息在朋友圈广泛流传，“据称已被省纪委带走。其秘书一个多月前已被抓。”

次日武威方面就对外回应称，火荣贵被带走调查的消息是谣传，“火书记根本没有秘书”。

不过，武威那时候也确实有重磅官员落马。

2017年4月17日，到武威任市委副书记差不多才半年的陶军锋涉嫌严重违纪接受组织审查，火荣贵则在几个月后到了甘肃省政协任职。

一个细节是，去年7月和他一起到甘肃省政协任职的，还有在庆阳、白银两地担任过市委书记的张智全，今年6月1日，张智全落马被查。

不过，陶军锋的事情应该不是在武威，官方通报提到：

陶军锋在任兰州市政府市长助理、市发改委主任、西固区委书记、市政府副市长及团省委书记期间，搞团团伙伙、拉帮结派，捞取政治资本，对抗组织审查，伪造证据，订立攻守同盟，向组织提供虚假情况，严重干扰、妨碍审查工作。

“三牛”风波

其实，火荣贵一直很“火”。

2010年12月31日，人民网“最受关注地方领导”评选结果公布，这是各地领导人受到中央媒体关注程度的真实体现，其中包括武威市委书记火荣贵。

一年后，“焦三牛”事件又把火荣贵推到了聚光灯下。

事情是这样的：

2011年12月，武威市拿出31名副县级领导干部的职位向全国公开选拔、选聘人才。其中，1989年出生、工作刚刚半年的清华大学毕业生焦三牛，拟被破格选拔为副县级的武威市外事侨务办公室副主任。

此举备受外界质疑，不少人称这是“火箭干部”、“官二代”、“富二代”等。

但火荣贵对此坚持，号召放大“三牛效应”。

“改革需要试点，试点需要创新，创新需要打破常规，这是武威市此次放宽公选资格的考虑之一。”“经过几年锻炼，这批干部中肯定会有人脱颖而出。”

据人民日报2012年7月报道，中央肯定了武威“不拘一格选人才”的做法，当年甘肃省委组织部再次从清华引进定向选调生20多名，比前两年的总和还要多。

甘肃“沙漠排污”事件

2015年3月，甘肃武威再次引起全国关注。

当时，有媒体报道，甘肃武威荣华工贸有限公司向腾格里沙漠腹地排放8万多吨污水，污染面积266亩。经过3个月的调查后，这起“沙漠排污”事件处理结果对外公布：

包括武威市分管副市长、甘肃省环保厅分管副厅长在内的14名国家机关工作人员被依法追责，排污企业涉案生产项目已停止生产，并被罚款和追缴排污费319万元人民币。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，2014年9月，腾格里沙漠污染经媒体报道后，引起了党中央的高度重视，习近平总书记等中央领导同志作出重要批示。

到了2016年年初，武威市再因记者被抓被全国关注。

据上游新闻报道，当时，《兰州晨报》记者张永生涉敲诈勒索罪被执行逮捕。“（1月）29日晚，武威市委书记火荣贵和市长的手机号码被泄露，不少网友给两人发短信要求官方正面回应。”

2016年两会时，时任甘肃省检察院检察长路志强曾就此事回应新京报，张永生核查证实有4起涉嫌敲诈勒索事实，时间跨度从2009年到2015年。

2016年5月19日，凉州区检察院对张永生作出不起诉决定。

“因张永生犯罪情节轻微，认罪悔罪，积极退赃，根据我国《刑事诉讼法》第一百七十三条二款之规定，对其作出不起诉决定，并已公开宣布。张永生表示服从检察机关的决定。 ”

责任编辑：余鹏飞