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云南镇雄暴雨致一土坎垮塌 4人被埋身亡

云南镇雄暴雨致一土坎垮塌 4人被埋身亡
2018年07月13日 14:58 新京报作者：张彤
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　　原标题：云南镇雄暴雨致一土坎垮塌 4人被埋身亡 |沸点

　　新京报快讯（记者张彤）今日（13日）凌晨，云南昭通镇雄一土坎垮塌致一家人被埋。镇雄县委宣传部方面表示，因三滴水村受单点暴雨袭击，村民房屋后的土坎垮塌，砸破墙壁致4人被埋后死亡。

　　网友提供的现场视频显示，满是绿植的山坡下建有一层白色平房，房顶有大量泥土堆积，旁边有树木倒塌。室内图片可见，房屋有一面墙壁破损，大量建筑碎块堆在屋子中间，另一间房屋里有没过脚踝黄色的泥水。救援人员正在救援。

　　附近一村民告诉记者，这家被埋的平房里住着两个老人和两个孩子。“这家人姓王，爷爷奶奶在家带两个孙辈，爸爸妈妈都出去外面打工了，不在家。”

　　镇雄县芒部镇政府一名工作人员告诉记者，夜里一栋一层民房后的山体垮塌，倒在了山脚的一层民房上，导致4人被埋。“这属于自然灾害，昨天芒部下了4个小时大雨，后面的山体滑坡，压到一家人的房子上。”

　　13日13时许，记者从镇雄县委宣传部获悉，13日凌晨，镇雄县芒部镇三滴水村受单点暴雨袭击（雨量128毫米），造成大坝村民小组王某宽家房屋后面的土坎垮塌，卧室后壁墙损毁，导致4人被掩埋。经全力搜救，被掩埋的4人已被找到，经现场医疗救护组检查确认，4人已死亡。目前，相关善后处置工作正在开展中。

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责任编辑：余鹏飞

云南土坎镇雄
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